Turkcell Türkiye Kros Ligi'nde ilk kademe yarışmaları Malatya'da yapıldı

Turkcell Türkiye Kros Ligi'nde 2022 sezonunun ilk yarışması, 64 takımdan yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla Malatya'da başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve krosta sezonun en önemli yarışmalarından olan organizasyonun ilk yarışı, Malatya Nikah Sarayı arkasında özel olarak hazırlanan parkurda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, start öncesi yaptığı konuşmada, belediye olarak çeşitli spor branşlarına destek olduklarını, bu desteklerinin süreceğini belirtti.

Yarışmada büyükler kategorisinde erkeklerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Spor Kulübünden Polat Kemboi Arıkan, kadınlarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Yayla Günen birinci oldu.

18 yaş altında erkeklerde Efelerspor'dan Cuma Özcan, kadınlarda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nden Ceyda Melek Pınar, 20 yaş altı erkeklerde Fenerbahçe Spor Kulübünden Taner Tunçtan, kadınlarda ise İstanbul Enka Spor Kulübü'nden Ayça Fidanoğlu birincilik elde etti.

Yarışmada dereceye girenlere madalyaları verildi.

Organizasyonun final kademesi 15 Mart'ta Ankara'da yapılacak.

Yarışmada, Türkiye Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Halil Oğuz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan da hazır bulundu.

