YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Turkcell Vadi'de Yıldızlı Geceler kapılarını Candan Erçetin’le açıyor

Turkcell Vadi'de Yıldızlı Geceler kapılarını Candan Erçetin’le açıyor

28.07.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Ağustos'a kadar art arda 10 konserin yapılacağı Turkcell Yıldızlı Geceler’de müzikseverler Candan Erçetin, MaNga, Fatma Turgut, Haluk Levent, Berkay, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Öykü Gürman, Oğuzhan Koç, Kenan Doğulu ve Sertab Erener sahne alacak

İSANBUL (AA) - Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen IPRA Golden World Awards’ta 3 altın ödül kazanan Turkcell Vadi'de Yıldızlı Geceler, Candan Erçetin'le başlıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en genç açık hava sahnesi Turkcell Vadi, dünyanın en saygın halkla ilişkiler ödülü IPRA Golden World Awards’ta tek projeyle 3 altın ödül birden kazandı.

Dünya çapında birçok projenin yarıştığı ödül programında Turkcell Vadi, etkinlik kategorisi, sanat ve iletişim kategorisi ile sponsorluk kategorisinde ödüle layık görüldü.

- Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yıl 29 Temmuz'da Candan Erçetin'le başlıyor

Verilen bilgiye göre, müzikseverler için bir yaz klasiğine dönüşen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yıl 29 Temmuz’da Candan Erçetin’in performansıyla başlayacak ve Vadistanbul, SM Production & Atlantis Yapım iş birliğiyle Turkcell Vadi’de gerçekleştirilecek.

7 Ağustos’a kadar art arda 10 konserin yapılacağı Turkcell Yıldızlı Geceler’de müzikseverler Candan Erçetin, MaNga, Fatma Turgut, Haluk Levent, Berkay, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Öykü Gürman, Oğuzhan Koç, Kenan Doğulu ve Sertab Erener ile müzik dolu anlar yaşayacak.

Turkcell Yıldızlı Geceler konserlerinin biletlerini ayrıcalıklar dünyası Platinum üyeleri yüzde 25 indirimli, Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy kullanıcıları ise yüzde 20 indirimli satın alabiliyor.

Platinum ve fizy uygulamalarından erişilebilen indirim kodlarıyla biletler www.biletix.com’dan kolayca alınabiliyor.

- Kapsayıcı ve sosyal fayda gözeten bir etkinlik alanı tasarlandı

Engelli bireylerin de engelsiz bir müzik keyfi deneyimleyebildiği Turkcell Vadi’de, bu amaçla mekana özel giriş kapısı, AVM içerisinde bulunan engelli otoparkından tekerlekli sandalye hizmeti ve görme engelliler için sarı kılavuzun yanı sıra fiziksel engelliler için sahne önünde özel izleme alanı bulunuyor.

Etkinlikler için gelen görme engelli bireyler, sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulaması entegrasyonuyla Turkcell Vadi’de yönünü ve yerini kolayca bulabiliyor.

Ayrıca alanda yer alan geri dönüşüm otomatında plastik ve alüminyum atıklar toplanıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandıKadıköy'deki silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Din İşleri Yüksek Kurulundan ticaretle ilgili fetva konusunda açıklama:Din İşleri Yüksek Kurulundan ticaretle ilgili fetva konusunda açıklama:
GÜNCELLEME - Erzurum'da trafik kazasında kadın öldü, uzman çavuş eşi ile oğlu yaralandıGÜNCELLEME - Erzurum'da trafik kazasında kadın öldü, uzman çavuş eşi ile oğlu yaralandı

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
04:02
Sabah
05:49
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:32
Yatsı
22:12

İstanbul Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Furkan Eczanesi
Atasehir
Maya Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Nişanlısı evlenme teklifi ettiği unutunca olanlar oldu

Nişanlısı evlenme teklifi ettiği unutunca olanlar oldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.