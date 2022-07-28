Turkcell Vadi'de Yıldızlı Geceler kapılarını Candan Erçetin’le açıyor

İSANBUL (AA) - Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen IPRA Golden World Awards’ta 3 altın ödül kazanan Turkcell Vadi'de Yıldızlı Geceler, Candan Erçetin'le başlıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en genç açık hava sahnesi Turkcell Vadi, dünyanın en saygın halkla ilişkiler ödülü IPRA Golden World Awards’ta tek projeyle 3 altın ödül birden kazandı.

Dünya çapında birçok projenin yarıştığı ödül programında Turkcell Vadi, etkinlik kategorisi, sanat ve iletişim kategorisi ile sponsorluk kategorisinde ödüle layık görüldü.

- Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yıl 29 Temmuz'da Candan Erçetin'le başlıyor

Verilen bilgiye göre, müzikseverler için bir yaz klasiğine dönüşen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yıl 29 Temmuz’da Candan Erçetin’in performansıyla başlayacak ve Vadistanbul, SM Production & Atlantis Yapım iş birliğiyle Turkcell Vadi’de gerçekleştirilecek.

7 Ağustos’a kadar art arda 10 konserin yapılacağı Turkcell Yıldızlı Geceler’de müzikseverler Candan Erçetin, MaNga, Fatma Turgut, Haluk Levent, Berkay, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Öykü Gürman, Oğuzhan Koç, Kenan Doğulu ve Sertab Erener ile müzik dolu anlar yaşayacak.

Turkcell Yıldızlı Geceler konserlerinin biletlerini ayrıcalıklar dünyası Platinum üyeleri yüzde 25 indirimli, Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy kullanıcıları ise yüzde 20 indirimli satın alabiliyor.

Platinum ve fizy uygulamalarından erişilebilen indirim kodlarıyla biletler www.biletix.com’dan kolayca alınabiliyor.

- Kapsayıcı ve sosyal fayda gözeten bir etkinlik alanı tasarlandı

Engelli bireylerin de engelsiz bir müzik keyfi deneyimleyebildiği Turkcell Vadi’de, bu amaçla mekana özel giriş kapısı, AVM içerisinde bulunan engelli otoparkından tekerlekli sandalye hizmeti ve görme engelliler için sarı kılavuzun yanı sıra fiziksel engelliler için sahne önünde özel izleme alanı bulunuyor.

Etkinlikler için gelen görme engelli bireyler, sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulaması entegrasyonuyla Turkcell Vadi’de yönünü ve yerini kolayca bulabiliyor.

Ayrıca alanda yer alan geri dönüşüm otomatında plastik ve alüminyum atıklar toplanıyor.

