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Turkcell'de tatil dönüşü kampanyası başladı

05.09.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kampanyayla yeni eğitim öğretim yılı öncesi Pasaj müşterilerine özel ücretsiz kargo, peşin fiyatta indirim ve tarifeye ek ödeme seçenekleri sunuluyor.

İSTANBUL (AA) - Turkcell Pasaj'da tatil dönüşü bilgisayarlardan akıllı saate, kahve makinesinden spor aletlerine, beyaz eşyadan robot süpürgeye kadar yüzlerce üründe, her yaştan kullanıcının bütçesine ve ihtiyacına uygun teklifler sunuluyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Pasaj'da yüzlerce üründe okula ve şehre dönüş kampanyası başladı.

12 Eylül'e kadar geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen Pasaj müşterilerine ücretsiz kargo fırsatıyla peşin fiyatta indirimler ve tarifeye ek ödeme avantajı sunulurken, kampanya kapsamında İstanbul içi seçili ürünlerde 24 saatte teslimat opsiyonu da bulunuyor.

Şehre dönüş fırsatları, Pasaj'da yer alan hobi, spor, elektrikli ev ve mutfak aletleri, beyaz eşya ve tv, sağlık ve kişisel bakım kategorilerini kapsıyor.

Pasaj’ın okula dönüş fırsatları ise cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saatler, kulaklık ve hoparlör, oyuncu ürünleri ve bilgisayar aksesuarlarında geçerli oluyor.

- Sonraki alışverişe 500 lira hediye çeki

Verilen bilgiye göre, kullanıcılar, okulda, evde, ofiste ve spor yaparken ihtiyacı olan tüm ürünleri Pasaj'dan aldığında bir sonraki alışverişlerinde kullanmak üzere 500 TL’ye varan hediye çekine sahip oluyor.

Pasaj müşterileri, kampanyalara www.turkcell.com.tr/pasaj internet sitesi üzerinden ve Turkcell uygulamasından ulaşabiliyor.

9 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında geçerli olan "PC Okula Dönüş" kampanyasında seçili Casper bilgisayar modellerinde hem peşine kontratlı hem de kontratlı fiyat avantajı ve ek olarak peşin fiyatına 12 taksit fırsatı sunuluyor.

6-18 Eylül tarihleri arasında seçili Casper bilgisayar modellerinden alanlara da 240 TL değerindeki 3 aylık GeForce NOW hediye edilecek.

Yine 6-18 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak şekilde seçili oyuncu ürünlerini tercih edenlere ise 110 TL değerindeki 1 aylık GeForce NOW hediyesi mevcut.

Ayrıca farklı özellikleri ve avantajlı fiyatları ile kullanıcılara sunulan Turkcell Çocuk Paketleri, ebeveynlerin tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlandı.

7-15 yaş arasındaki çocuklara, Zaman Yönetimi, Çocuğum Güvende, Reklam Engelleme, Güvenli İnternet ve BiP Konum Takip gibi ücretsiz ek özellikler mağazalarda sunuluyor.

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