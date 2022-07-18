Turkcell'den girişimcilerin teknoloji yatırımlarına finansman desteği

İSTANBUL (AA) - Turkcell, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmak amacıyla başlattığı Dijital Dönüşüm Finansmanı ile birçok sektöre fayda sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, Turkcell'in grup şirketi Financell çatısı altında sunduğu Dijital Dönüşüm Finansmanı, KOBİ'lerin yanı sıra girişimcilerin de ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımlarını rahatlıkla karşılayabilmelerine imkan sunuyor.

Dijital Dönüşüm Finansmanı ile kısa sürede yatırım finansmanını alarak faaliyetlerine devam eden Roof Stacks, temelinde Web 3.0 ve metaverse kavramları olan ürün ve hizmetler geliştiriyor. Firmanın Beta kullanıma açılmış, iOS ve Android cihazlarda çalışan GoArt isimli artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı mobil metaverse platformu bulunuyor. GoArt evreni geçmiş, gelecek ve şimdiki zamandan oluşan üç farklı gezegeninde avatarlara zamanda yolculuğu mümkün kılan bir teknolojiyi metaverse ortamında sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, alanında uzman danışmanlar ile sağlık, eğitim, üretim, perakende, finans, lojistik, enerji, turizm, merkezi ve yerel yönetimler gibi sektörlerde hizmet veren müşterilerini 360 derece bakış açısıyla analiz ettiklerini belirterek, "Müşterilerimizi rekabette öne çıkaracak projeler sunuyoruz. Turkcell olarak, Financell şirketimiz aracılığıyla Dijital Dönüşüm Finansmanı ile KOBİ’lerin yanı sıra girişimcilerin de teknolojik ihtiyaçlarına uygun hızlı kredi imkanı sağlıyoruz. Son olarak Türkiye’nin önde gelen yazılım şirketlerinden Roof Stacks'a finansman desteği sağlayarak firmanın acil teknoloji ihtiyaçlarını karşıladık. Müşterimize Gebze veri merkezimizde uluslararası güvenlik standartlarında hizmet sunmaya başladık. Turkcell olarak, ekonominin lokomotifi KOBİ’lerin ve girişimcilerin uçtan uca dijitalleşme yolculuğunda daima yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Roof Stacks Üst Yöneticisi (CEO) Burak Soylu da Turkcell'in dijital dönüşüme ve teknoloji şirketlerine konvansiyonel finansman yöntemlerine göre çok hızlı bir şekilde bu desteği sağlıyor olmasının, coğrafi sınırların olmadığı ve birdenbire çağının yaşandığı teknoloji dünyasında en değerli sermaye olan zamanı efektif kullanabilmek açısından çok değerli olduğunu belirtti.

Turkcell bu konuda Türkiye'de öncü olacak bir vizyon ortaya koyduğını aktaran Soylu, "Web 3.0 çağının teknolojisi olan metaverse ülkemizin çok erken yakaladığı bir ray değişimidir. Roof Stacks bunu çok erken fark eden şirketlerden biridir. Şirket olarak GoArt ile sürdürmekte olduğumuz Güney Kore ve Dubai atılımlarımız ile sadece Türkiye'nin unicornu değil, dünyanın Web 3.0'da önde gelen şirketlerinden biri olma yolculuğumuzda Turkcell'in desteğini almak bizim için milli bir gurur." değerlendirmesinde bulundu.

- 17 bin firma Dijital Dönüşüm Finansmanı'ndan yararlandı

Bugüne kadar yaklaşık 17 bin firmanın toplamda 300 milyon TL kullandığı Financell Dijital Dönüşüm Finansmanı, akıllı telefondan tablete, bilgisayardan sunucuya, yazılımdan projeye ve hizmet desteğine kadar her türlü teknolojik ihtiyaç için finansman çözümü sunuyor.

Ayrıca KOBİ'ler ve girişimciler, esnek ödeme planları oluşturma ve ödemelere üç ay sonra başlama avantajlarından da yararlanabiliyor. 36 aya varan taksitlerle geri ödeme imkanının da bulunduğu destek sayesinde firmalar, kadrolarını büyütüp finansman kaygısı olmadan işlerine odaklanabiliyor.

