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Turkcell'den Hayal Ortağım'la görme engelli çocuklara ilk sesli betimleme tiyatro heyecanı

19.09.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon: - "Geliştirdiğimiz anlık betimleme teknolojisiyle görme engellilerin artık ek hiçbir donanıma ihtiyaç duymadan, Hayal Ortağım uygulaması üzerinden sunulan canlı sesli betimlemeler ile tüm görsel detayları takip edebilmelerine destek oluyoruz"

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in Hayal Ortağım uygulaması sayesinde görme engelli çocuklar için sesli betimlemeyle tiyatro heyecanı ilk kez 17 Eylül'de gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, geliştirdiği teknolojiyle kültür sanata da değer katmaya devam ediyor.

Turkcell, Zorlu PSM ile sürdürdüğü iş birliği kapsamında "Peter Pan ve Varolmayan Ülke" müzikaliyle yeni sezona kapılarını açarken, sesli betimleme uygulamasıyla görme engelli çocukları da sanatın coşkusuna ortak etti.

Zorlu PSM'nin 10. sezonundaki çocuklara yönelik ilk etkinliği, 17 Eylül’de sesli betimlemeyle Turkcell Platinum Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

J.M. Barrie'nin dünyaca ünlü romanı Peter&Wendy'den uyarlanarak Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun 50. yılı için hayata geçirilen "Peter Pan ve Varolmayan Ülke" müzikali, Turkcell'in Hayal Ortağım sesli betimleme teknolojisi sayesinde ilk kez görme engelli çocuklar tarafından da izlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Turkcell olarak kültür sanat alanında engelleri aşan uygulamalarla hayata dokunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Herkesi kapsayan teknolojilerimiz gibi sanatsal faaliyetlerde de hiç kimseyi geride bırakmadan, özellikle engelli bireylerin sosyal ve kültürel faaliyetlerden erişilebilir bir şekilde istifade etmelerini sağlayacak çalışmalara öncülük ediyoruz. Geliştirdiğimiz anlık betimleme teknolojisiyle görme engellilerin artık ek hiçbir donanıma ihtiyaç duymadan, Hayal Ortağım uygulaması üzerinden sunulan canlı sesli betimlemeler ile tüm görsel detayları takip edebilmelerine destek oluyoruz."

Görme engelli çocukları da sanatla buluşturmak amacıyla bir çocuk oyununun sesli betimlemeyle sahnelendiğini aktaran Ergenekon, "Sürdürülebilir ve sosyal kapsayıcılık eksenli bu etkinliğimizin ilki 17 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde bir çocuk müzikaliyle gerçekleşti." ifadesini kullandı.

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