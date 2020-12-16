Turkcell'den startuplara destek programı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan , "Büyük Ortağım" programıyla Turkcell ekosistemini geliştirirken ekonomiye de katkı sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere, Türkiye genelindeki 10 farklı şehirde, 17 farklı teknokentte faaliyet gösteren 30 startup, geçen yıl başlatılan "Büyük Ortağım" programı kapsamında, Turkcell bünyesinde Ericsson, Obase ve diğer büyük firmalarla iş yapma imkanı buldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla startup dünyasının gelişmesine katkıda bulunan şirket, "Büyük Ortağım" programıyla küçük ölçekli firmalara, büyük iş ortaklarıyla çalışma fırsatı sağlıyor.

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in "Büyük Ortağım" programına katılan 30 startupla bugüne kadar 14 milyon 700 bin TL'lik anlaşma yapıldı.

"Turkcell 26 yıldır Türkiye'den kazandığını ülkesine geri veren bir firma oldu. Biz usta-çırak ilişkisinin önemine inanan bir şirketiz. Başlattığımız programla şimdi ekosistemimize dahil olan startuplara destek oluyoruz.

Program sayesinde ek finansman ve iş sürekliliği imkanı elde eden küçük firmalar, Turkcell ve büyük iş ortaklarıyla çalışarak kurumsal tecrübe edinirken yeni iş fırsatları da buluyor. Önümüzdeki dönemlerde de ekosistemimizi zenginleştirmek ve istihdama katkıda bulunmak için startupları desteklemeyi sürdüreceğiz."

- "Büyük Ortağım" projesi

Açıklamada yer alan bilgiye göre, program kapsamına dahil olan startuplarla bugüne kadar 14 milyon 700 bin TL'lik anlaşma yapıldı.

Katılımcı 30 startup firmanın program öncesindeki ciroları 4,1 milyon TL civarındaydı.

Çalışma sonrası bu rakam Turkcell'in verdiği destekle 8,5 milyon TL'ye, programa katılan 30 şirketin yaklaşık 60 olan çalışan sayısı ise 118’e yükseldi.

Diğer farklı bir istatistikte, programa katılan şirketlerin Turkcell'den önce gerçekleştirdikleri proje sayısı ortalama 35 iken, bir senelik çalışma sonunda ve pandemi sürecinin zorlu koşullarına rağmen bu rakam da 73'e yükseldi.

Katılımcılar, adaptasyon sürecindeki teknik aktarım dahil Turkcell’den toplamda 200 saatlik eğitim alırken, 110 adet modülün geliştirilmesinde de görev aldılar.

Turkcell yalnızca büyük şehirlerde sınırlı kalmayarak, iş birlikteliği fırsatı yakalamak üzere rotasını, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yer alan teknoparklara da çevirdi.

