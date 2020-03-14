Turkcell’in altyapısı uzaktan eğitim alan öğrencilerin yanında

İSTANBUL (AA) - Okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin başlatılması kararının ardından Turkcell, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere MEB’in verdiği 3 GB’ın üstüne 3 GB daha ekleyerek tüm mobil abonelerine 6 GB internet tanımlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell güçlü altyapısını, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında evden eğitime geçen öğrencilerin hizmetine sunuyor.

Bu kapsamda Turkcell, öğretmen, öğrenci ve velilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 3 GB desteği, 3 GB daha ilave ile toplamda 6 GB’a çıkarıyor.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin 3GB+3GB’lık paketleri hatlarına tanımlayabilmeleri için BiP’teki Keşfet bölümünde bulunan EBA kanalını takip etmeleri yeterli oluyor. Türkiye’nin resmi dijital eğitim platformu olan EBA’nın içeriklerinden faydalananların 12 ay boyunca 6 GB ücretsiz internet üyelikleri de devam ediyor.

Sabit internet kullanıcılarını da EBA sistemine erişimleri için destekleyen Turkcell, EBA erişimlerinde kotayı kaldırıyor ve fiber kullanıcılarının platforma erişimlerinde hızını 100 MBit’e yükseltiyor.