Turkcell'in evde dijital imzasıyla yılda 11 milyon sayfa evrak dijitalleşecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell, pandemi döneminde artan ev interneti ihtiyacına teması azaltan yeni bir dijital çözüm geliştirdi, Türkiye’de bir ilk olacak çözüm sayesinde Turkcell müşterileri fiber, DSL, Superbox ve TV+ ürünlerinin aboneliklerini dijital imza ile yapabilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, müşterilerin hayatını kolaylaştıracak çözümle, kurulum ekiplerinin de ev içerisinde geçirdiği süre yüzde 30 azalarak kurulum süreci de hızlıca tamamlanacak. Aynı zamanda çevre dostu olan çözümle yılda 11 milyon sayfa evrak dijitalleşecek.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, Türkiye’de bir ilk olarak evde dijital imza dönemini başlattı. Yeni çözüm sayesinde fiber, DSL, Superbox ve TV+ ürünlerini kullanmak isteyen Turkcell müşterileri abonelik işlemlerinde dijital imza kullanabilecek. Müşterilerin abonelik işlemlerini hızlı bir şekilde yapmayı hedefleyen çözüm sayesinde kurulum ekipleri de işlerini yüzde 30 daha hızlı bir şekilde yapabilecek. Yılda 11 milyon sayfalık evrakın dijitalleşeceği çözümle çevrenin korunmasına da katkı sağlanmış olacak. Tüm Türkiye’yi kapsayan uygulama ile yılda 1 milyon 500 bin hanede dijital imza atılması bekleniyor.