Turkcell’in yapay zeka uygulaması uzaktan sürüş desteğiyle hayatları kurtaracak

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in Yapay Zeka Laboratuvarı’ndaki mühendisler, Kocaeli-Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde bulunan bir akıllı otonom sürüş aracını 5G deneme şebekesi üzerinden başarıyla kullandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli yapay zeka uygulamalarını geliştirip destekleyen Turkcell, bağlantılı ve otonom araçlar için çok önemli olan uzaktan sürüş desteği alanında 5G altyapısı kullanarak Türkiye’de önemli bir ilki gerçekleştirdi.

Kocaeli-Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde kurulan 5G deneme sahası parkurunda bulunan akıllı otonom sürüş aracının uzaktan kontrolü, Turkcell’in İstanbul’da bulunan Yapay Zeka Laboratuvarı’ndan başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi’ndeki araçla gerçekleştirilen uzaktan sürüş deneyimi için Turkcell 5G altyapısıyla birlikte araçta Eatron firmasının çözüm ortaklığında geliştirilen yerli yazılımlar kullanıldı.

- "Türkiye’ye teknoloji alanında değer katan yenilikçi çözümler geliştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, Turkcell Yapay Zeka ekibinin 2018 yılından bu yana aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’ye teknoloji alanında değer katma hedefiyle hem farklı sektörlerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik inovatif çözümler geliştiriyor hem de Turkcell’in iç ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hizmet sunduğumuz sektörler arasında bankacılıktan ulaşıma, sağlıktan perakendeye birçok alanda ülke ekonomisinin lokomotifi olan kurumlar ve şirketler yer alıyor. Turkcell Yapay Zeka ekibimizde yer alan 50’ye yakın uzman mühendisimizle özellikle ‘görüntü işleme ve bilgisayarla görü’, ‘doğal dil işleme ve ses analitiği’ ile ‘veri analitiği ve kıymetlendirme’ alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. Turkcell’in kendi kaynaklarıyla ve yetkinlikleriyle hızla yol alan bu ekibimiz, geleceğin en önemli teknolojilerinden biri olarak görülen yapay zeka alanında görüntü-video işleme, chatbotlar, sesli asistanlar, kişiye özel öneri sistemleri ve IoT veri analizi gibi yeteneklerle geliştirmeler yapıp yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor."

- "Can güvenliği sağlayan yerli teknolojiler de geliştiriyoruz"

Turkcell’in başarıyla tamamladığı yeni proje hakkında bilgi veren Öztürk, "2020 yılında başlattığımız Uzaktan Sürüş Desteği Ar-Ge Projesi kapsamında, Turkcell yapay zeka uygulamaları tarafından tespit edilen acil durumda araç ile yönetim merkezi arasında 5G altyapısı üzerinden iletişim kurularak, aracın uzaktan yönetilmesi sağlanıyor. Acil Durum Tespit sisteminin farklı alanlarda kullanımına yönelik projelerini sürdüren Turkcell, bu kapsamda yerli yazılım ve ürünler geliştiren firmalarla yaptığı iş birliği sayesinde Türkiye’deki teknoloji ekosisteminin gelişmesine de büyük katkılar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Öztürk, yapay zeka destekli bu projede, araç içine yerleştirilen sürücü odaklı kameradan alınan görüntülerin 5G deneme şebekesi aracılığıyla gerçek zamanlı işlendiğini belirterek, şunları aktardı:

"Bu sayede sürücünün baş, göz ve yüz hareketleri sistem tarafından algılanarak, sürüş güvenliğini tehlikeye atacak durumlar anında tespit edilebiliyor. Sürücünün araç kullanırken direksiyon başında bayılması, kriz geçirmesi veya uykuya dalması gibi herhangi bir acil durum, yapay zeka uygulaması tarafından otomatik olarak tespit edilerek Uzaktan Sürüş Merkezi’ne ikaz gönderiliyor. Destek merkezindeki operatör ise hemen kontrolü devralarak, aracı en yakın noktaya güvenli bir şekilde ulaştırıyor. Bu sayede hem olası bir kazayla can kaybı veya yaralanma önlenmiş oluyor hem de gerektiğinde polis ve ambulans gibi merkezlere çok kısa sürede haber verilerek hızlı acil müdahale imkanı sağlanıyor."

Bütün iş süreçlerinde insan odaklı ve etik ilkelere uygun hareket eden Turkcell’in insanların hayatını kolaylaştıran ve koruyan teknolojiler geliştirdiğine dikkat çeken Öztürk, “Aynı zamanda bu projemiz kapsamında, Turkcell Yapay Zeka ekibinin geliştirdiği ‘görüntü analitiği çözümleri’ sayesinde sürüş güvenliğini riske atacak sürücü davranışlarının takibi ve tespiti de mümkün oluyor. Mühendislerimiz tarafından yerli imkanlarla geliştirilen bu uygulama sayesinde sürücülerin yorgunluk seviyesinin takibi ile telefon, sigara veya sürüş dışı bir durumla ilgilenmesi gibi dikkat dağınıklığına sebep olabilecek dış kaynaklı ihlaller de anlık olarak tespit edilerek, anında sürücüye uyarı bilgilendirmesi yapılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Turkcell’in güçlü şebeke altyapısının avantajıyla cihazların iletişimi hızlanıyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi ile yerli teknoloji firması Eatron’un çözüm ortaklığıyla gerçekleştirilen Turkcell projesinin test sürüşünde, otomobil ile uzaktan sürüş istasyonu arasındaki iletişimin hızla sağlanabilmesi amacıyla sahada deneme amaçlı kurulan düşük gecikmeli 5G deneme şebekesi kullanıldı. 5G altyapısının desteğiyle 5 adet HD kamera, sensör ve kısa/uzun mesafe radar bilgileri gerçek zamanlı olarak Uzaktan Sürüş Merkezi’ndeki ekranlara aktarıldı. Aracın içindeki tüm veri işleme ve karar alma işlemleri bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirildi.

Başarıyla test edilen proje, uzaktan sürüş istasyonu, kontrol edilecek araç içi yazılım ve fiziksel donanımlar ile internet bağlantısından oluşan entegre bir sistemden oluşuyor. Araç ile merkez arasında anlık veri akışını sağlayan internet bağlantısı, test aracının içine monte edilmiş 5G modem üzerinden sağlanıyor. Araç içi cihazlar arasındaki iletişim için projenin yerli paydaşlarından Eatron firması tarafından başta ROS (Robot Operating System) olmak üzere farklı yazılımlar kullanıldı.

Gelecekte uzaktan sürüş kullanımının uygulanabileceği öngörülen bazı alanlar şöyle kaydedildi:

"Yanlış yere park edilen paylaşımlı otonom araçların uzaktan uygun park alanlarına çekilmesi. Kampüs ve iş merkezi gibi kapalı alanlarda belli lokasyonlar arasında düşük hızlarda yolcu taşınması sırasında ortaya çıkacak acil durumlarda araca uzaktan komuta edilmesi. Aracın kameralarından canlı olarak gelen çevresel görüntülerin, yapay zeka teknolojisiyle hızlıca analiz edilip işlenerek harita güncellenmesi ile bölgedeki diğer araçlarla paylaşılması. Limanlarda otonom araçlarla taşıma yapılması ve olabilecek acil durumların uzaktan takibi. Mevcut uzaktan kontrol merkezinin vinç ve kepçe kontrolüne göre güncellenerek, limanlarda ve inşaatlarda hava koşullarından bağımsız kullanılması. Yeni ehliyet almış ve trafiğe çıkacak kişilere belli süreliğine uzaktan sürüş istasyonu üzerinden takip ve destek verilmesi. Otonom araçlarda kötü yol koşulları gibi durumlarda ortaya çıkacak riskler nedeniyle aracın güvenli sürüş ihtiyacı halinde uzaktan sürüş istasyonunun devreye girmesi."

