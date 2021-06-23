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Turkcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu

23.06.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in "telekom operatörlüğünden çok daha öte dijital markalar ekosistemine dönüşüm" olarak tanımlanan yeni marka ekosistem dönemi iletişim kampanyasının yeni yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, rol aldıkları projelerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen ve Barış Arduç, yeni reklam serisinde birbirine aşık bir çifti canlandırıyor. Kampanya söylemini "Dünyalar Senin Olsun" olarak belirleyen Turkcell'in reklam müziğini ise Fatma Turgut seslendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Melis Sezen ve Barış Arduç'la birlikte çalıştıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni marka ekosistemimizi tüm Türkiye'ye anlatmak için de yeni bir reklam serisi başlatıyoruz. Bu serimizin ana kahramanları ise gerçek yaşamlarındaki duruşları ve içtenlikleriyle hepimizi etkileyen Melis Sezen ve Barış Arduç olacak. Filmlerimiz için kullanacağımız müziği ise yine herkesin beğenerek takip ettiği ünlü müzisyen Fatma Turgut seslendirdi. Turkcell'imizin yeni döneminde bu yeni yol arkadaşlığımızın bize ve yola birlikte çıktığımız sanatçılar için hayırlı olmasını diliyorum."

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