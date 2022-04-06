Turkcell'liler ramazan ayında hem kazanıyor hem paylaşıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'lilerden büyük ilgi gören "Salla Kazan" uygulaması, ramazan ayında da hediyeler kazandırıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Dijital Operatör uygulaması içerisinde yer alan Salla Kazan Kampanyası kapsamında Turkcell'liler, 3 Mayıs'a kadar 4 hafta boyunca sallama yaptığı takdirde haftalık 2 GB internetin sahibi oluyor. 4 kere sallama yapan Turkcell müşterileri, ayrıca 3 yakınıyla paylaşmak üzere günlük 1 GB internet hediyesi de kazanıyor.

Turkcell'liler, haftalık 2 GB hediyesini ve sevdikleriyle paylaşabilecekleri 1 GB interneti, Dijital Operatör içerisinde, hediye ikonuna basıldığı zaman açılan Hediye Havuzu sayfasından aktifleyebiliyor. Paylaşım için müşterilerin hediyelerini göndermek istedikleri yakınlarının Turkcell'li olması yeterli oluyor. Kazanılan ve hediye edilen haklar, son tarih olan 4 Mayıs'a kadar aktif edilebiliyor.

