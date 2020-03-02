YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Türkeli Ziraat Odası’nda Özçelik dönemi

Türkeli Ziraat Odası’nda Özçelik dönemi

SİNOP HABERLERİ  | 02.03.2020 19:20 | Son Güncelleme

Türkeli Ziraat Odası Başkanı Murat Yıldırım’ın vefatı nedeniyle yapılan seçimde oda başkanlığı görevine Günay Özçelik getirildi.Seçim sonrası açıklama yapan Günay Özçelik, "İlçemiz Ziraat Odası Başkanlığını başarı ile yürüten Murat Yıldırım abimizin zamansız vefatı sebebi ile bu önemli görevi yapılan seçimle şahsım olarak devralmış bulunmaktayım.

Türkeli Ziraat Odası’nda Özçelik dönemi

Türkeli Ziraat Odası Başkanı Murat Yıldırım’ın vefatı nedeniyle yapılan seçimde oda başkanlığı görevine Günay Özçelik getirildi.
Seçim sonrası açıklama yapan Günay Özçelik, "İlçemiz Ziraat Odası Başkanlığını başarı ile yürüten Murat Yıldırım abimizin zamansız vefatı sebebi ile bu önemli görevi yapılan seçimle şahsım olarak devralmış bulunmaktayım. Emanetine sahip çıkarak, Türkeli Ziraat Odası Başkanlık görevimi layıkı ile yapacağımı tüm Türkeli halkı ve Ziraat Odası üyelerimize bildirmek isterim. Rahmetli Murat Yıldırım abimizin vefatı ile başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diler, saygılar sunarım" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Olaylı maçın ardından darp raporu alındı, hukuki süreç başlıyor

Olaylı maçın ardından darp raporu alındı, hukuki süreç başlıyor

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Bursa’da kayıp yaşlı adamdan acı haber

Bursa’da kayıp yaşlı adamdan acı haber

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Sinop Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:06
Öğle
12:57
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:58

Sinop Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Özcan Eczanesi
Boyabat
Tek Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Dolgun Eczanesi
Gerze
Özlem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gol sevincini asker selamı ile yaşadılar

Gol sevincini asker selamı ile yaşadılar

Orman Kampı Mesire alanına yapılmak istenilen ahşap evlere tepki

Orman Kampı Mesire alanına yapılmak istenilen ahşap evlere tepki

Boyabat Belediyesinden kan ve kök hücre bağış kampanyası

Boyabat Belediyesinden kan ve kök hücre bağış kampanyası

MHP İlçe Başkanı Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

MHP İlçe Başkanı Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Yaralı şahine sahip çıktı

Yaralı şahine sahip çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.