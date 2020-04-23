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Türkeli’de 23 Nisan’da doğan öğrencilere doğum günü sürprizi

SİNOP HABERLERİ  | 23.04.2020 13:42 | Son Güncelleme

Türkeli ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan ve 23 Nisan’da doğum günü olan çocuklar unutulmadı.Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, beraberinde Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ve okul müdürleri ile birlikte Güzelyurt Mahallesi’ndeki Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Nisa Nur Elmas’ın ve Gemiyanı Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Hümanur Şahin’in evlerine giderek, doğum günü sürprizi yapıldı.Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl evlerinde kutlayan 23 Nisan doğumlu öğrencilere sürpriz yapan protokol üyeleri, kapıda pasta mumlarının yakılmasının ardından çocukların evlerinin kapısını çalarak, öğrencilere doğum günü sürprizi yaptılar.Gerçekleşen doğum günü sürprizi nedeniyle büyük heyecan yaşayan öğrenciler, düzenlenen doğum günü sürprizi için teşekkür ettiler.

Türkeli ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan ve 23 Nisan’da doğum günü olan çocuklar unutulmadı.
Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, beraberinde Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ve okul müdürleri ile birlikte Güzelyurt Mahallesi’ndeki Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Nisa Nur Elmas’ın ve Gemiyanı Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Hümanur Şahin’in evlerine giderek, doğum günü sürprizi yapıldı.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl evlerinde kutlayan 23 Nisan doğumlu öğrencilere sürpriz yapan protokol üyeleri, kapıda pasta mumlarının yakılmasının ardından çocukların evlerinin kapısını çalarak, öğrencilere doğum günü sürprizi yaptılar.
Gerçekleşen doğum günü sürprizi nedeniyle büyük heyecan yaşayan öğrenciler, düzenlenen doğum günü sürprizi için teşekkür ettiler.

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Sinop Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:02
Sabah
05:39
Öğle
12:43
İkindi
16:31
Akşam
19:36
Yatsı
21:07

Sinop Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Akay Eczanesi
Boyabat
Gökçe Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Turkeli
Şifa Eczanesi
Erfelek
Tek Eczanesi
Duragan
Yenice Eczanesi
Gerze
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