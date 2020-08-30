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Türkeli’de 30 Ağustos kutlamaları

SİNOP HABERLERİ  | 30.08.2020 17:27 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

Sinop’un Türkeli ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü münasebetiyle planlanan kutlama programı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.
Türkeli Kaymakam Vekili İsmail Pendik, Türkeli Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan ve ilçe protokolünün katıldığı törende kaymakamlık makamı çelengi ve belediye başkanlığı çelenginin sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.

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Sinop Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:23
Sabah
05:56
Öğle
12:45
İkindi
16:27
Akşam
19:24
Yatsı
20:51

Sinop Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Dramalı Eczanesi
Merkez
Gizem Eczanesi
Turkeli
Şifa Eczanesi
Erfelek
Ünlü Eczanesi
Gerze
Yağmur Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Boyabat
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