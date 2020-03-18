YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Türkeli’de gıda işletmeleri korona virüsü tehdidine karşı uyarıldı

Türkeli’de gıda işletmeleri korona virüsü tehdidine karşı uyarıldı

SİNOP HABERLERİ  | 18.03.2020 15:27 | Son Güncelleme

Türkeli ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediyeye bağlı ekipler, ilçedeki gıda işletmelerini ziyaret ederek, korona virüsü tehdidine karşı alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi verdi.Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyithan Tekin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Türkeli Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçedeki gıda işletmelerini ziyaret etti.

Türkeli ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediyeye bağlı ekipler, ilçedeki gıda işletmelerini ziyaret ederek, korona virüsü tehdidine karşı alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi verdi.
Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyithan Tekin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Türkeli Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçedeki gıda işletmelerini ziyaret etti. Ziyarette korona virüsü tehdidine karşı alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirme broşürü vererek, Sağlık Bakanlığı’nın korona virüsü tehdidine karşı ilan etmiş olduğu 14 temel koruma prensibinin benimsenerek hayatın her anında ve özellikle işletme içerisinde uygulanmasının gerekli olduğu anlatıldı.
Gıda işletmesinde nezle, öksürük, halsizlik, ateş ve benzeri şikayetleri olan personelin çalıştırılmaması gerektiğinin anlatıldığı bilgilendirme broşüründe, paket servislerinde ürün temiz ve sağlam şekilde, gıdaya teması uygun malzeme ile paketlenerek, ideal sıcaklıkta tüketiciye ulaşacak şekilde gönderilmesi gerektiği, paket görevlisinin de temel hijyen kurallarına azami özeni göstermesinin sağlanması gerektiğine vurgu yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

OSB’deki fabrikalar dezenfekte edildi

OSB’deki fabrikalar dezenfekte edildi

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Belediye otobüsüne arkadan çarpan sürücü yaralandı

Belediye otobüsüne arkadan çarpan sürücü yaralandı

Sinop Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:13
Sabah
06:39
Öğle
12:52
İkindi
16:14
Akşam
18:56
Yatsı
20:17

Sinop Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Ayancik
Yeni Eczanesi
Boyabat
Tek Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
Dolgun Eczanesi
Gerze
Gizem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sinop’ta Yeşilay Haftası kutlandı

Sinop’ta Yeşilay Haftası kutlandı

Türkeli’de "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü

Türkeli’de "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü

Orman Kampı Mesire alanına yapılmak istenilen ahşap evlere tepki

Orman Kampı Mesire alanına yapılmak istenilen ahşap evlere tepki

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Sinoplu sporcudan büyük başarı

Sinoplu sporcudan büyük başarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.