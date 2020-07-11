Türkeli’de otomobil ile iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, otomobil ile iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza,Türkeli ilçesi Metin Bostancıoğlu Caddesi Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okulu mevkisinde meydana geldi. Furkan Ö. idaresindeki Tofaş marka otomobil seyir halindeyken, karşı yönden gelen Sinan Ö. ve İlhan Ö.’nün kullandıkları iki motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüleri Sinan Ö. ve İlhan Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada kırıkları olduğu tespit edilen Sinan Ö. ve İlhan Ö. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

