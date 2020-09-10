YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Türkeli’de "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi

Türkeli’de "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi

SİNOP HABERLERİ  | 10.09.2020 19:33 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesinde korona virüs salgınına karşı ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ denetimi yapıldı.İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda, tüm yurtta olduğu gibi Türkeli ilçesinde de gerçekleştirilen ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ denetimine İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilçe kurum amirleri, muhtarlar, kolluk kuvvetleri polis, jandarma ve zabıta ekipleri katıldı.Denetimler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yeri, otogar, lokanta, kafe, restoranlar, yeme içme yerleri, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, ticari taksiler, taksi durakları ve bilumum yaşam alanlarında (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) yapıldı.Yapılan denetimlerde iş yerleri temizlik,maske ve mesafe kurallarına uyulması için alınması gereken önlemler anlatıldı.

Sinop’un Türkeli ilçesinde korona virüs salgınına karşı ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda, tüm yurtta olduğu gibi Türkeli ilçesinde de gerçekleştirilen ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ denetimine İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilçe kurum amirleri, muhtarlar, kolluk kuvvetleri polis, jandarma ve zabıta ekipleri katıldı.
Denetimler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yeri, otogar, lokanta, kafe, restoranlar, yeme içme yerleri, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, ticari taksiler, taksi durakları ve bilumum yaşam alanlarında (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) yapıldı.
Yapılan denetimlerde iş yerleri temizlik,maske ve mesafe kurallarına uyulması için alınması gereken önlemler anlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben''Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben'
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Sinop Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:38
Sabah
06:07
Öğle
12:41
İkindi
16:15
Akşam
19:05
Yatsı
20:29

Sinop Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Dramalı Eczanesi
Merkez
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Genç Eczanesi
Boyabat
Sıhhat Eczanesi
Ayancik
Şifa Eczanesi
Turkeli
Tek Eczanesi
Duragan
Yeni Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Türkeli’de 30 Ağustos kutlamaları
Türkeli’de 30 Ağustos kutlamaları
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Türkeli MYO’nun iki bölümünün de kontenjanı doldu
Türkeli MYO’nun iki bölümünün de kontenjanı doldu
Balıkçıların Palamut Sınavı
Balıkçıların Palamut Sınavı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.