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Türkeli’de tüm okullarda İstiklal Marşı okundu

11.01.2021 14:46 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülkenin dört bir yanında okullarda her pazartesi ve cuma günü yükselen İstiklal Marşı’nın pandemi nedeniyle okunamadığını, bu nedenle de 11 Ocak Pazartesi günü tüm okul bahçelerinde bayrak töreni düzenleneceğini ve İstiklal Marşı’nın okunacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.11 Ocak Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen programda, tüm yurtta olduğu gibi Türkeli ilçesi ve köylerdeki okulların bahçesinde bayrak töreni yapılarak, İstiklal Marşı okundu.Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ve şube müdürleri, Türkeli Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülkenin dört bir yanında okullarda her pazartesi ve cuma günü yükselen İstiklal Marşı’nın pandemi nedeniyle okunamadığını, bu nedenle de 11 Ocak Pazartesi günü tüm okul bahçelerinde bayrak töreni düzenleneceğini ve İstiklal Marşı’nın okunacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.
11 Ocak Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen programda, tüm yurtta olduğu gibi Türkeli ilçesi ve köylerdeki okulların bahçesinde bayrak töreni yapılarak, İstiklal Marşı okundu.
Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ve şube müdürleri, Türkeli Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bayrak törenine katıldı. Okullarda yönetici ve personeller evlerde ise öğretmen, öğrenci ve veliler İstiklal Marşına eşlik etti.

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