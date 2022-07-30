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Turkish Cargo, küresel hava kargo taşıyıcılığında dördüncülüğe yükseldi

30.07.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat: - "Jeopolitik konumumuz ve altyapı imkanlarımız da hava kargo sektöründe ülkemizi daha önemli bir oyuncu konumuna taşıyacak. Böylece 2025 yılında en iyi 3 hava kargo markasından biri olma hedefimizi planladığımız şekilde gerçekleştireceğiz"

İSTANBUL (AA) - Turkish Cargo, uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı "World Air Cargo Data"nın (WACD) haziran ayı verilerine göre dünyanın en iyi 20 hava kargo şirketi arasında dördüncü sırada yer aldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en hızlı gelişen hava kargo markalarından biri olan Turkish Cargo, geniş hizmet yelpazesini ve operasyonel kabiliyetlerini Türkiye'nin eşsiz coğrafi avantajlarıyla birleştirerek başarı çıtasını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor.

WACD verileri hava kargo pazarının yüzde 6,9 daraldığını gösterirken, Turkish Cargo'nun pazar payı yüzde 4,8 olarak gerçekleşti. Turkish Cargo, bu başarısıyla WACD listesinde dördüncü sıraya yükseldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Turkish Cargo'nun sergilediği bu başarının, Türkiye'yi hava kargo sektöründe dünyanın merkezi konumuna taşımak için ne kadar kararlı oldukları gösterdiğini belirtti.

Bolat, "Bununla birlikte jeopolitik konumumuz ve altyapı imkanlarımız da hava kargo sektöründe ülkemizi daha önemli bir oyuncu konumuna taşıyacak. Böylece 2025 yılında en iyi 3 hava kargo markasından biri olma hedefimizi planladığımız şekilde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

- Dünyada her 5 hava kargodan birini taşıyor

Doğu Avrupa pazarında, Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu'nun en büyük markalarını geride bırakarak birinci sıraya yükselen Turkish Cargo aynı zamanda dünyada her 5 hava kargodan birini taşıma başarısı gösterdi. Taşıyıcı, geçen yılın aynı dönemine göre satış tonaj bazında yüzde 18 büyüme gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri pazarında ikinci, Hindistan'da ise üçüncü sırada yer aldı.

Hayata geçirilen stratejilerle 2010 yılı sonrası hızlı bir büyüme sürecine giren Turkish Cargo, küresel hava kargo sektörünün zor zamanlardan geçtiği Kovid-19 salgını döneminde de pozitif ayrışarak yükselişini sürdürdü. Hava kargo markası, 2010 yılında IATA verilerine göre dünyada otuz üçüncü sırada yer alırken, 2017 yılında "WorldACD" verilerine göre yüzde 3,2 pazar payıyla onuncu, 2022 haziran ayı datalarına göre ise 4,8 pazar payıyla dördüncü sırada yer aldı.

Yolcu uçuş ağında olduğu gibi kargo uçuş ağında da dünyada en fazla uluslararası noktaya uçan Turkish Cargo, 2017 yılında 73 direkt noktaya sefer yaparken, güncel direkt kargo nokta sayısı yüzde 36,98 artışla 100'e ulaştı.

Milli taşıyıcı, 2025'e kadar bu alanda daha da gelişerek, 120 direkt kargo destinasyonuna hizmet vermeyi planlıyor.

Taşıdığı kargo miktarı da uçuş ağı ve filosuyla benzer şekilde artan Turkish Cargo'nun, 2021 yılındaki tonaj hacmi 2017 yılına oranla yüzde 59,43 artışla 1,8 milyon ton olarak hesaplandı.

Global taşıyıcı marka, 2025 yılında küresel ölçekte 3,5 milyar dolar gelir ve 2 milyar dolar değerinde lojistik ekosisteme ulaşarak hizmet kalitesi bakımından ilk 3 ve en iyi 3 hava kargo taşıyıcısından biri olmayı hedefliyor.

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