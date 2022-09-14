YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Turkish Cargo, Togg’u kış testleri için Arjantin’e taşıdı

Turkish Cargo, Togg’u kış testleri için Arjantin’e taşıdı

14.09.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkish Cargo, Togg’u kış testleri için Arjantin’e taşıdı

Turkish Cargo, Togg’u kış testleri için Arjantin’e taşıdı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) başarılı kargo markası Turkish Cargo, yerli otomobil Togg’u Arjantin’de gerçekleştirilen kış testlerine taşıdı.

Turkish Cargo, Türkiye’nin en iddialı projesi olan Togg’un küreselleşme yolculuğuna, lojistik çözüm ortağı olarak katkı sağlıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı noktalarındaki akredite test merkezlerinde yol, güvenlik, performans menzil/batarya gibi testleri devam eden Togg, kış testleri için Arjantin Tierra del Fuego’ya gönderildi.

Açıklamada Togg'un taşınmasıyla ilgili görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşması noktasında en iddialı projesi olan Togg akıllı cihazının uluslararası testlerde gösterdiği başarılı performansını kutluyoruz. Milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olmanın gücüyle; Türkiye’nin otomobilini, ülkemizin teknoloji ihracatını dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Togg CEO'su M.Gürcan Karakaş ise Arjantin kış testleri için THY ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yola çıktığımız ilk günden itibaren iş ortaklarımızı öncelikle ülkemizden ve dünyanın en iyilerinden seçme prensibiyle hareket ediyoruz. Ocak 2022’de ABD’nin Las Vegas kentindeki Tüketici Elektroniği Show’u CES’te sergilediğimiz 'Geçiş Konsepti Akıllı Cihazımızın ardından, Togg Akıllı Cihazımızı da kış testlerimizin devamı için, Güney Kutbu’na en yakın noktaya, Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo iş birliğiyle taşıyarak güçlü bir iş birliğine imza atmış olduk. Dünyanın önde gelen farklı akredite test merkezlerinde de testlerimiz sürüyor. Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız. Söz verdiğimiz yollarda olmak için hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz."

İstanbul Havalimanı’nda başlayıp Arjantin’e devam eden yolculuğun ardından Turkish Cargo & Togg iş birliğini konu edinen bir reklam filmi yayınlandı.

- Togg'un dünya sahnesine çıkışı THY'nin özel uçuşu ile oldu

Togg’un yeni marka kimliği ve konsept otomobili ilk kez, 5-8 Ocak'ta Las Vegas’ta düzenlenen CES fuarında uluslararası sahnede yer almış, aracın taşınması ise Turkish Cargo’nun özel uçuşu ile gerçekleşmişti. Turkish Cargo, taşıma süreçlerine azami ölçüde önem ve hassasiyet gerektiren ürünler için özel ekipmanlar kullanıyor ve hassas kargo odalarında bulunan değerli kargoların her hareketini, depolama tesislerinde ve çevresinde bulunan kameralarla sürekli gözetim altında tutuyor. Özel kargo taşımacılığında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan marka, sunduğu benzersiz çözümler ile küresel ölçekli firmaların güvenilir iş ortağı arayışında ilk tercihler arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da özel halk otobüsü işletmecilerinden eylemİstanbul'da özel halk otobüsü işletmecilerinden eylem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü:
Ata tohumundan yetiştirilen "Yeşilçomlu kavunu" pazara inmeden alıcı buluyorAta tohumundan yetiştirilen "Yeşilçomlu kavunu" pazara inmeden alıcı buluyor
Anahtar Kelimeler:
Turkish Cargo togg

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
05:09
Sabah
06:36
Öğle
13:05
İkindi
16:36
Akşam
19:24
Yatsı
20:45
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.