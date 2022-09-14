Turkish Cargo, Togg’u kış testleri için Arjantin’e taşıdı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) başarılı kargo markası Turkish Cargo, yerli otomobil Togg’u Arjantin’de gerçekleştirilen kış testlerine taşıdı.

Turkish Cargo, Türkiye’nin en iddialı projesi olan Togg’un küreselleşme yolculuğuna, lojistik çözüm ortağı olarak katkı sağlıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı noktalarındaki akredite test merkezlerinde yol, güvenlik, performans menzil/batarya gibi testleri devam eden Togg, kış testleri için Arjantin Tierra del Fuego’ya gönderildi.

Açıklamada Togg'un taşınmasıyla ilgili görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşması noktasında en iddialı projesi olan Togg akıllı cihazının uluslararası testlerde gösterdiği başarılı performansını kutluyoruz. Milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olmanın gücüyle; Türkiye’nin otomobilini, ülkemizin teknoloji ihracatını dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Togg CEO'su M.Gürcan Karakaş ise Arjantin kış testleri için THY ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yola çıktığımız ilk günden itibaren iş ortaklarımızı öncelikle ülkemizden ve dünyanın en iyilerinden seçme prensibiyle hareket ediyoruz. Ocak 2022’de ABD’nin Las Vegas kentindeki Tüketici Elektroniği Show’u CES’te sergilediğimiz 'Geçiş Konsepti Akıllı Cihazımızın ardından, Togg Akıllı Cihazımızı da kış testlerimizin devamı için, Güney Kutbu’na en yakın noktaya, Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo iş birliğiyle taşıyarak güçlü bir iş birliğine imza atmış olduk. Dünyanın önde gelen farklı akredite test merkezlerinde de testlerimiz sürüyor. Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız. Söz verdiğimiz yollarda olmak için hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz."

İstanbul Havalimanı’nda başlayıp Arjantin’e devam eden yolculuğun ardından Turkish Cargo & Togg iş birliğini konu edinen bir reklam filmi yayınlandı.

- Togg'un dünya sahnesine çıkışı THY'nin özel uçuşu ile oldu

Togg’un yeni marka kimliği ve konsept otomobili ilk kez, 5-8 Ocak'ta Las Vegas’ta düzenlenen CES fuarında uluslararası sahnede yer almış, aracın taşınması ise Turkish Cargo’nun özel uçuşu ile gerçekleşmişti. Turkish Cargo, taşıma süreçlerine azami ölçüde önem ve hassasiyet gerektiren ürünler için özel ekipmanlar kullanıyor ve hassas kargo odalarında bulunan değerli kargoların her hareketini, depolama tesislerinde ve çevresinde bulunan kameralarla sürekli gözetim altında tutuyor. Özel kargo taşımacılığında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan marka, sunduğu benzersiz çözümler ile küresel ölçekli firmaların güvenilir iş ortağı arayışında ilk tercihler arasında yer alıyor.

