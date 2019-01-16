"Turkish'i Dondurma"dan ilk fragman yayımlandı

Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Will Thorpe'nin başrollerini paylaştığı filmin yapımcılığını "Ayla" ve "Müslüm" filmiyle gişede başarıya ulaşan Dijital Sanatlar Yapımevi adına Mustafa Uslu gerçekleştiriyor. Kemerburgaz'da 7 bin metrekarelik araziye kurulan 1900'lü yılları yansıtan bir kasabada çekilen film, 1. Dünya Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan biri dondurmacı (Ali Atay), diğeri deveci (Erkan Kolçak Köstendil) iki arkadaşın yaşam mücadelesini anlatıyor. Filmde, İngilizlerin çağrısıyla Anzak askerlerinin Türkiye topraklarına geleceğini haber alan iki kafadarın, kendi vatanlarına dönmelerine izin verilmeyince, Avustralya'da verdikleri mücadele yansıtılıyor. Komedi ve dram türünü bir araya getiren filmin oyuncu kadrosunda Caner Kurtaran, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley ve Carl Warthon da bulunuyor. Soho House İstanbul'da gerçekleştirilen filmin tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklama yapan Mustafa Uslu, diğer filmler gibi "Turkish'i Dondurma"nın da iddialı bir yapım olduğuna işaret ederek, "Yine gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazıldı film. Çok güzel oldu. İnşallah seyircilerimiz beğenir." dedi.

Uslu, filmin hikayesini çok beğendiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Bir araştırma yaptık konu üzerine. Çok saf ve temiz hikayeydi. Çok yoğun bir dönemde oyuncularımız bizimle oldu. Biz 'Ayla' filmiyle insanların kalbine dokunmayı başardık. İnşallah bu filmde de Ali ile Mehmet karakteri üzerinden insanların kalbine dokunmayı düşünüyoruz. Savaşın kazananının olmadığını göstermeye çalışıyoruz." Filmin gişesinden umutlu olduğunu söyleyen Uslu, "İyi, güzel ve özenli bir iş yaparsanız bunun her zaman bir karşılığı vardır. Biz de elimizden geldiği kadar güzel ve özenli bir şey yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de sinemaya küsmüş bir profil vardı. Hiç sinemaya gitmeyen profilleri 'Ayla' ve 'Müslüm'le tekrar sinemaya getirdik. Bu gurur verici bir şey." ifadelerini kullandı. "Çok güzel dramatik bir kurgu yaptık" Filmin yönetmeni Can Ulkay da filmin çekimlerinin İstanbul'da gerçekleştirildiğini anlatarak, "Çekimler 2 ay sürdü ama çeşitli hava şartlarından dolayı çekimlerin uzaması gibi durumlar oldu. Çok özel bir hikaye. Mustafa Bey bize anlattığında sert bir hikayeydi. Biz bunu önce senaryolaştırdık, daha sonra arkadaşlarla beraber birçok kez üzerinden geçerek, çok güzel dramatik bir kurgu yaptık. Çok güzel espriler var filmin içinde." diye konuştu.