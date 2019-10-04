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Türkiye 0 - 0 Estonya

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 04.10.2019 18:36 | Son Güncelleme

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Estonya ile 0-0 berabere kaldı.

Türkiye 0 - 0 Estonya

Türkiye 0 - 0 Estonya

Stat: Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri
Hakemler: Marta Frias Acedo, Silvia Fernandez Perez, Carmela Capistrós Bitrian (İspanya)

Türkiye: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, İpek Kaya, Didem Karagenç (Dk. 78 Selin Dişli), Fatma Kara, Kader Hançar, Ecem Cümert (Dk. 64 Medine Erkan), Ebru Uzungüney (Dk. 46 Arzu Karabulut), Selen Altunkulak, Melike Pekel
Estonya: Kork, Raadik, Raamet, Zlidnis, Murkhain, Bannikova (Dk. 90 Rosen), Ounpuu, Loo, Kubassova, Tammik (Dk. 76 Laas), Aarna (Dk. 85 Saar)

Sarı kartlar: Dk. 45 Selen Altunkulak, Dk. 90 Kader Hançar (Türkiye)

Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlı ekip, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR DE İZLEDİ
Müsabakayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de takip etti. Özdemir'in yanı sıra, TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye - Estonya 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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