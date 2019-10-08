SPOR

Türkiye 1 - 6 Slovenya

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 08.10.2019 19:11 | Son Güncelleme

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 4. hafta maçında konuk ettiği Slovenya'ya 6-1 mağlup oldu.

Türkiye 1 - 6 Slovenya

Türkiye 1 - 6 Slovenya

Stat: Kocaeli
Hakemler: Silvia Domingos, Vanessa Alexandra Dias, Catia Tavares (Portekiz)

Türkiye: Selda Akgöz, Medine Erkan, Fatma Kara, Ecem Cümert, Melike Pekel, Selen Altunkulak, Ebru Topçu, İpek Kaya, Fatma Işık, Kader Hançar (Dk. 46 Selin Dişli), Gizem Gönültaş (Dk. 31 Ebru Uzungüney- Dk. 71 Derya Arhan)
Slovenya: Mersnik, Golob, Agrez (Dk. 46 Prsa), Rozmaric, Korosec, Zver, Conc (Dk. 82 Babnik), Prasnikar, Kolbl, Erzen, Begic (Dk. 68 Makovec)

Goller: Dk. 12, 38 ve 40 Prasnikar, Dk. 24 Rozmaric, Dk. 27 Zver (Penaltıdan), Dk. 49 Kolbl (Slovenya), Dk. 89 Fatma Kara (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 32 Golob (Slovenya), Dk. 57 Ebru Uzungüney (Türkiye)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

  1. dakikada Slovenya karşılaşmanın ilk golünü attı. Prasnikar'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Conc'un vuruşunda top kaleci Selda'dan geri döndü. Conc, dönen topu boşta kalan Prasnikar'ın önüne yuvarladı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
  2. dakikada konuk ekip maçtaki ikinci golünü buldu. Soldan atılan topu ceza alanında önünde bulan Rozmaric'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
  3. dakikada rakip Slovenya penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahası içerisine gönderilen topa İpek'in elle müdahalesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Zver, penaltı atışını gole çevirdi: 0-3.
  4. dakikada Slovenya farkı 4'e çıkardı. Pas hatasında topu kapan Zver'in ceza sahası çizgisinden yaptığı ortaya yükselen Prasnikar, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-4.
  5. dakikada Prasnikar kendisinin maçtaki üçüncü, takımının da 5. golünü kaydetti. Zver'in ceza sahası sol çizgiden ortasında, Prasnikar kafa vuruşuyla golü attı: 0-5.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

  1. dakikada Zver'in ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Kolbl'un ceza sahasına girdikten sonra yerden vuruşunda top filelere gitti: 0-6.
  2. dakikada ay-yıldızlı ekip golü buldu. Ceza sahası önündeki serbest vuruşu kullanan Fatma Kara, topu sol üst köşeden ağlarla buluşturdu: 1-6.
PARTNER'Davamız devam ediyor' 'Davamız devam ediyor'
Millilere Rumen hakemMillilere Rumen hakem
TFF'den Rüştü'ye görevTFF'den Rüştü'ye görev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye - slovenya 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

'Falcao'yu almayın diye bağırdım'

'Falcao'yu almayın diye bağırdım'

G.Saray'da deprem! Devre arası ayrılıyor

G.Saray'da deprem! Devre arası ayrılıyor

Süper Lig'de ikinci teknik adam ayrılığı!

Süper Lig'de ikinci teknik adam ayrılığı!

Yok artık Slimani! Tarihe geçti

Yok artık Slimani! Tarihe geçti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye 1 - 6 Slovenya

Slovenya'ya farklı yenildik

Türkiye - Arnavutluk maçını Ovidiu Alin yönetecek

Millilere Rumen hakem

Rüştü Reçber TFF - UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu

TFF'den Rüştü'ye görev

A Milli Futbol Takımı Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti

Dorukhan'a milli destek! Duygusal anlar

Milli mesai başladı! İlk idman

Milli mesai başladı! İlk idman

Almanya'yı seçen Suat Serdar'a sert sözler!

Almanya'yı seçen Suat Serdar'a sert sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.