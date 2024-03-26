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Türkiye, 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

AA AA
26.03.2024 15:43
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10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13 ülkenin erkek milli takımlarının katılacağı şampiyona 20 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İngiltere, Almanya, Polonya, Belçika, Yunanistan, İskoçya, Galler, Ukrayna, İtalya, Sırbistan ve Danimarka mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Kerim Vural, "Bu yıl ülkemizde ikinci kez uluslararası manada işitme engelliler spor organizasyonu düzenliyoruz. Alnımızın akı ile çıktığımız 20. Deaflympics Kış Olimpiyatları'nın ardından hız kesmeden Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarımıza başladık. Kış Olimpiyatları gibi Avrupa Şampiyonası'nın da organizasyon anlamında en iyi şekilde geçeceğinden şüphem yok. 13 ülkeden 400'ü aşkın sporcu ve teknik heyetin katılacağı Avrupa Şampiyonası öncesi tüm Antalya halkımızı maçlara özel olarak davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu

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