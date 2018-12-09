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Türkiye 2018 güzeli Şevval Şahin, Miss World yarışmasında dereceye girdi mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.12.2018 17:44 | Son Güncelleme

Çin'de dün düzenlenen 'Miss World' güzellik yarışmasının kazananı belli oldu. 118 genç kadın arasından 26 yaşındaki Meksikalı Vanessa Ponce de Leon birinci seçildi. Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin ise ilk 30'a giremedi.

Türkiye 2018 güzeli Şevval Şahin, Miss World yarışmasında dereceye girdi mi?

Çin'de dün düzenlenen 'Miss World' güzellik yarışmasında ipi, Meksikalı güzel Vanessa Ponce de Leon göğüsledi. Uluslararası İşletme bölümünden mezun olan 26 yaşındaki güzel, Ulusal Gençlik Enstitüsü'nün sözcüsü olmasının yanı sıra modellik ve sunuculuk yapıyor.

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İLK 30'DA YER ALAMADI

Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin, Miss World'de Türkiye'yi temsil etti. Şahin ilk 30 güzel arasında yer alamadı.

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Şahin yarışma öncesi yaptığı Instagram paylaşımında "Çok güzel duygular içindeyim. Bütün gün mutluluktan hepimiz ağladık haha. Burada olmak çok güzel ve bu akşam en çok anın tadını çıkaracağım" demişti.

Yarışma sonrasında birinci güzel Vanessa Ponce de Leon ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Şahin, rakibini kutladı.

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Türkiye 2018 Güzeli Şevval Şahin Miss World

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