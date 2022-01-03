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Türkiye 2021'de fındık ihracatından 2 milyar 260 milyon dolar kazandı

03.01.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği: - "344 bin 370 tonluk ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılarak yeni bir rekor daha kırılmıştır"

GİRESUN (AA) - Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden fındığın dış satımından geçen yıl 2 milyar 260 milyon dolar kazanıldı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılında 122 ülkeye 344 bin 370 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilerek karşılığında 2 milyar 260 milyon 105 bin 304 dolar gelir elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, 344 bin 370 tonluk ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılarak yeni bir rekor daha kırıldığına işaret edildi.

Devam eden 2021-2022 fındık ihraç sezonuna da değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2021-22 ihracat sezonunun 1 Eylül-31 Aralık 2021 döneminde 158 bin 465 ton karşılığında 981 milyon 190 bin 866 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirilmiştir. Piyasaya fındık arzı engellenmediği ve ihracatçının fındığa ulaşımında sorunlar yaşanmadığı takdirde ihracatımızdaki bu artış trendinin devam etmesi beklenmekte ve 2021-22 sezonu sonunda 350 bin ton miktarı aşılarak yeni bir rekora ulaşılması hedeflenmektedir. Söz konusu rekorların yaşanmasındaki emekleri için dünyanın en gelişmiş işleme tesislerine sahip bulunan, nesillere dayanan tecrübeleri sayesinde dünya fındık piyasalarında saygın bir üne sahip olan fındık sanayici ve ihracatçılarına teşekkür ediyor, bu vesileyle 2022 yılının başta üreticilerimiz olmak üzere sektörün tüm paydaşlarına sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz."

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