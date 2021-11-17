Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte A Milli Takım'ın Katar yolu

G Grubu'nda ikinci olan A Milli Futbol Takımımız, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gidebilmek için, play-off'larda mücadele edecek. Play-off kura çekimi ve play-off maçları ne zaman? İşte play-off sistemin detayları...

PLAY-OFF SİSTEMİNDE NELER DEĞİŞTİ?

2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor.

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak.

Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

2022 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURASI NE ZAMAN?

Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDERİZ?

Playofflardan Dünya Kupası'na 3 takım daha katılacak. 12 takım 3 yola ayrılacak ve her yoldan 1 takım Dünya Kupası bileti alacak.

Örnek olarak; A Milli Takımımız, seri başı olan 6 takımdan biriyle eşleşecek. Aynı zamanda finale yükselmemiz halinde eşleşeceğimiz muhtemel rakipler de kura çekiminde belli olacak.

Tek maç usulüne göre oynanacak playofflarda ilk maçı kazanmamız halinde diğer eşleşmenin galibiyle oynayacağız ve bu maçı da kazanırsak Katar biletini cebimize koyacağız.



