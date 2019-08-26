Türkiye 3 - 1 Bulgaristan

Salon: Ankara

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Juraj Mokry (Slovakya)

Türkiye: Cansu Özbay, Şeyma Ercan, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Meryem Boz, Gözde Yılmaz, Aylin Sarıoğlu)

Bulgaristan: Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova, Barakova, Karakasheva, Milanova)

Setler: 25-21, 25-11, 20-25, 25-18

Süre: 94 dakika (24, 20, 27, 23)

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maç karşılıklı sayılarla başladı. Kenarlardan Meliha İsmailoğlu ile etkili olan Türkiye, 3-0'lık seriyle 12-9 öne geçti. Skoru önce 12-12'ye getiren Bulgaristan, daha sonra 18-16'lık üstünlüğü ele geçirdi ve başantrenör Guidetti mola aldı. Ay-yıldızlı ekip, molanın ardından seyircinin de desteğiyle toparlanmasını bildi. Son bölümde bloklarda etkili olan milliler, ilk seti 25-21 aldı.

İlk setin son bölümündeki iyi oyunla morallenen Türkiye, ikinci setin başında farkı 5 sayıya (10-5) çıkardı. Üst üste basit hatalar yapan Bulgaristan karşısında file önünde üstünlüğü tamamen ele geçiren milli takım, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla durumu 14-6 yaptı. Türkiye, ikinci seti rahat bir şekilde 25-11 önde tamamladı: 2-0.