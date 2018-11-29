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Türkiye 71 - 67 İspanya

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 29.11.2018 20:58 | Son Güncelleme

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yer alan Türkiye, evinde ağırladığı İspanya’yı 71-67 yenerek liderliğe yükseldi.

Türkiye 71 - 67 İspanya

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği İspanya'yı 71-67 yendi.

TÜRKİYE 71 - 67

SALON: Ankara
HAKEMLER: Saveria Lanzarini (İtalya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Sasa Maricic (Sırbistan)

TÜRKİYE: Doğuş Balbay 12, Metecan Birsen 12, Semih Erden 16, Berkan Durmaz, Buğrahan Tuncer 11, Sertaç Şanlı 2, Sinan Güler 8, Tolga Geçim 10, Oğuz Savaş, Göksenin Köksal, Berk Uğurlu
İSPANYA: Fernandez 5, Colom 9, Vazquez 10, Beiran 8, Aguilar 3, Llovet 5, Miguel 2, Saiz 7, Abalde, Brizuela 18, Arteaga

1.PERİYOT: 15-15
DEVRE: 36-34
3.PERİYOT: 56-48

Karşılaşmaya Semih Erden'in serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla giren Türkiye, Buğrahan Tuncer ve Doğuş Balbay'ın da skora katkısıyla 5. dakikaya 8-6 önde girdi. Takımların sayı bulmakta zorlandığı bu bölümde konuk ekip, 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili oldu ve 7. dakikayı 13-10 üstün geçti. Periyot, 15-15 eşitlikle tamamlandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2. çeyreğe etkili başlayan taraf oldu. Sinan Güler ve Semih Erden ile skor bulan milliler, 12. dakika içinde 4 sayılık farkı (19-15) yakaladı. Brizuela ile üst üste 3 sayılık basketler üreten İspanya, 6-0'lık seri yakalayarak 14. dakikada öne geçti: 19-21. Buğrahan Tuncer-Tolgahan Geçim ikilisinin 3 sayılık basketleriyle rakibine 6-0'lık seriyle karşılık veren ay-yıldızlılar, 15. dakikada bir kez daha skor üstünlüğünü (25-21) ele geçirdi. İki takımın da 3 sayılık atışlarda yüksek yüzde yakaladığı bu bölümde Buğrahan Tuncer ile sonuca giden Türkiye, savunmada Brizuela'yı durdurmakta zorlanınca İspanya, 18. dakikada skora denge getirdi: 34-34. Türkiye, Semih Erden'in basketiyle soyunma odasına 36-34 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Türkiye, Doğuş Balbay, İspanya ise Vazquez'in basketiyle başladı. Semih Erden'in başarılı performansıyla rakip savunmayı geçen milliler, Tolga Geçim'in 3 sayılık basketiyle 26. dakikada farkı 7 sayıya (49-42) çıkardı. Ribauntlarda da rakibine üstünlük sağlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, periyodun son 1,5 dakikasına 51-46 önde girdi. Tolga Geçim ve Sinan Güler ile skor bulan Türkiye, farkı biraz daha açtı ve çeyreği 56-48 üstün tamamladı.

Final periyoduna iyi giren bu kez İspanya oldu. Llovet ve Brizuela'nın sayılarıyla 8-1'lik seri yakalayan konuk takım, 34. dakikada farkı 1 sayıya düşürdü: 57-56. Doğuş Balbay'ın 3 sayılık basketiyle rahatlayan Türkiye, yine bu oyuncunun serbest atış çizgisinden ürettiği sayılarla son 4 dakikaya 62-58 önde girdi. Serbest atış çizgisinden sayılar üreten rakibi karşısında Sinan Güler ve Tolga Geçim ile skor bulan Türkiye, son 1,5 dakikaya 67-63 üstün girdi. Son 45 saniyesine 67-67 eşitlikle girilen karşılaşmada Semih Erden'in pota altı basketiyle öne geçen Türkiye, Tolga Geçim ile taktik faulleri sayıya çevirdi ve mücadeleden 71-67 galip ayrıldı.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, karşılaşmayı birlikte izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İspanya 2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri

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