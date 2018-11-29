Türkiye 71 - 67 İspanya

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2. çeyreğe etkili başlayan taraf oldu. Sinan Güler ve Semih Erden ile skor bulan milliler, 12. dakika içinde 4 sayılık farkı (19-15) yakaladı. Brizuela ile üst üste 3 sayılık basketler üreten İspanya, 6-0'lık seri yakalayarak 14. dakikada öne geçti: 19-21. Buğrahan Tuncer-Tolgahan Geçim ikilisinin 3 sayılık basketleriyle rakibine 6-0'lık seriyle karşılık veren ay-yıldızlılar, 15. dakikada bir kez daha skor üstünlüğünü (25-21) ele geçirdi. İki takımın da 3 sayılık atışlarda yüksek yüzde yakaladığı bu bölümde Buğrahan Tuncer ile sonuca giden Türkiye, savunmada Brizuela'yı durdurmakta zorlanınca İspanya, 18. dakikada skora denge getirdi: 34-34. Türkiye, Semih Erden'in basketiyle soyunma odasına 36-34 önde gitti.

Karşılaşmaya Semih Erden'in serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla giren Türkiye, Buğrahan Tuncer ve Doğuş Balbay'ın da skora katkısıyla 5. dakikaya 8-6 önde girdi. Takımların sayı bulmakta zorlandığı bu bölümde konuk ekip, 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili oldu ve 7. dakikayı 13-10 üstün geçti. Periyot, 15-15 eşitlikle tamamlandı.

Üçüncü çeyreğe Türkiye, Doğuş Balbay, İspanya ise Vazquez'in basketiyle başladı. Semih Erden'in başarılı performansıyla rakip savunmayı geçen milliler, Tolga Geçim'in 3 sayılık basketiyle 26. dakikada farkı 7 sayıya (49-42) çıkardı. Ribauntlarda da rakibine üstünlük sağlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, periyodun son 1,5 dakikasına 51-46 önde girdi. Tolga Geçim ve Sinan Güler ile skor bulan Türkiye, farkı biraz daha açtı ve çeyreği 56-48 üstün tamamladı.

Final periyoduna iyi giren bu kez İspanya oldu. Llovet ve Brizuela'nın sayılarıyla 8-1'lik seri yakalayan konuk takım, 34. dakikada farkı 1 sayıya düşürdü: 57-56. Doğuş Balbay'ın 3 sayılık basketiyle rahatlayan Türkiye, yine bu oyuncunun serbest atış çizgisinden ürettiği sayılarla son 4 dakikaya 62-58 önde girdi. Serbest atış çizgisinden sayılar üreten rakibi karşısında Sinan Güler ve Tolga Geçim ile skor bulan Türkiye, son 1,5 dakikaya 67-63 üstün girdi. Son 45 saniyesine 67-67 eşitlikle girilen karşılaşmada Semih Erden'in pota altı basketiyle öne geçen Türkiye, Tolga Geçim ile taktik faulleri sayıya çevirdi ve mücadeleden 71-67 galip ayrıldı.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, karşılaşmayı birlikte izledi.

