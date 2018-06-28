Türkiye 80 - 66 Ukrayna

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında Türkiye, Ukrayna'yı 80-66 yendi.

Karşılaşmaya Ukrayna, Kravtsov'un sayılarıyla başlarken, Türkiye, ilk basketini Cedi Osman ile buldu. Konuk ekip, Kravtsov ile skor bulmaya devam ederken, milliler, rakibine Wilbekin ve Doğuş Balbay ile karşılık verdi ve 5. dakika 10-10 eşitlikle geçildi. Gladyr ile 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek isabet yakalayan Ukrayna, Jeter'in basketiyle skoru 15-20'ye getirdi. Hücum organizasyonlarında aksayan Türkiye, savunmasında da Gladyr'yi durdurmakta zorlanınca, Ukrayna farkı 13 sayıya çıkardı ve ilk çeyreği 28-15 üstün bitirdi.

İkinci periyoda A Milli Basketbol Takımı çok etkili başladı. Cedi Osman ile art arda basketler bulan milliler, Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı'nın da katkısıyla 12-0'lık seri yakalayarak 13. dakika içinde farkı 1 sayıya (27-28) düşürdü. Cedi Osman-Furkan Korkmaz ikilisiyle dış atışlarda etkili olan Türkiye, 16. dakikada 37-35'lik skorla karşılaşmada ilk kez öne geçti. Wilbekin'in 3 sayılık basketiyle 7 sayılık (43-36) farka ulaşan milliler, Cedi Osman'ın etkili oyunu sürdürmesiyle soyunma odasına 51-40 önde gitti.