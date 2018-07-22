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Türkiye 89 - 73 Sırbistan

BASKETBOL HABERLERİ  | 22.07.2018 20:23 | Son Güncelleme

20 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı beşinci tamamladı.

Türkiye 89 - 73 Sırbistan

Almanya'nın Chemnitz şehrinde düzenlenen şampiyonada milli takım, beşincilik maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı takım, ilk yarısını 44-36 önde geçtiği karşılaşmadan 89-73 galip ayrıldı ve organizasyonda beşinci oldu.

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Anahtar Kelimeler:
20 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı avrupa şampiyonası

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