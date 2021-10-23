Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Karayel'den büyükelçilere tepki:

KAYSERİ (AA) - Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin, "Ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmektir büyükelçilerin birinci vazifesi. Vazifelerinden öteye geçmelerinin onlara da ülkeler arası ilişkilere de hiçbir katkısı olmaz." dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Karayel, Kavala'nın Gezi Parkı odaklı olaylar sürecinde, bu sürecin organizasyonunda ve finansmanında yer aldığı konusunda ciddi şüpheler bulunduğunu, bu nedenle soruşturulduğunu söyledi.

Gezi Parkı odaklı olayların, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve ondan önceki polis yargı darbe girişiminde olduğu gibi toplumsal hareketlilik adı altında yapılmış bir darbe girişimi olduğunu ifade eden Karayel, Brezilya'da, Ukrayna ve Mısır'da benzer hareketlerin benzer mihraklar tarafından organize edildiğinin bilindiğini belirtti.

Kavala'nın çeşitli uluslararası kurumlarla ve isimlerle bağlantısı olduğu yönünde iddialar bulunduğunu, bunların yargıya intikal ettiğini aktaran Karayel, "Bu isme karşı 10 ülkenin büyükelçinin bir araya gelerek açıklaması yapması son derece manidar. Bu kişinin ve yapılan operasyonların adresini göstermesi anlamında da manidar. Türkiye'deki hukuk sistemine dışarıdan nasıl müdahale edilmeye çalışıldığını, dış devletlerin Türkiye üzerinde nasıl bir operasyon yapmaya çalıştığını göstermesi anlamında da manidar. Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şeyi tekrar edeyim, 'Biz onlara şunu bırakın, bunu niye tutuyorsunuz dediğimizde 'yargıya intikal etti, bizde yargı bağımsız' derler.' Türkiye'de de yargı bağımsızdır ve yargı süreci devam etmektedir." diye konuştu.

Herkesi Türkiye'deki yargıya saygılı olmaya ve Türkiye'nin iç işlerine karışmamaya davet eden Karayel, şöyle konuştu:

"Bu anlamda da ne yapılması gerekiyorsa doğru veya yanlış, varsa bir yanlış düzeltecek makamın yargı olduğunu, kararı vereceğin de yargı olduğunu bir kez daha belirtiyoruz. Dolayısıyla o büyükelçiler ve onların da temsil ettiği ülkeleri de Türkiye'ye karşı bu tip uygunsuz hareketlerin içinde olmamalarıyla ilgili uyarıyoruz. Büyükelçileri de görevlerini yapmaları konusunda uyarıyoruz. Ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmektir büyükelçilerin birinci vazifesi. Vazifelerinden öteye geçmelerinin onlara da ülkeler arası ilişkilere de hiçbir katkısı olmaz. Türkiye'de en sert cevabı gereken makamlardan aldılar. Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı olarak AB Parlamentosu'ndaki muhataplarıma da bunu iletiyoruz komisyon olarak. Son derece bizi rahatsız etmiş bir husus."

