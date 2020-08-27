Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirmeleri Ankara toplantısı yapıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bir kriz olduğunda en çabuk hareket eden, teşkilatlanan, inisiyatif kullanan bir milletiz." dedi.

Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirmeleri Ankara Toplantısı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, AFAD Başkan Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ve 25 ilçe kaymakamı katıldı.

Ankara Valisi Şahin, sunumlardan sonra yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin afetler coğrafyasında bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye hem deprem hem sel hem diğer afetler noktasında risk taşıdığı gibi teknolojinin hızla gelişmesiyle başka risklerle de karşı karşıya. Bunlar öngörülen risklerdir ve ona göre de çalışmalar yapılmaktadır." diye konuştu.

Afet planlamasında görev alan kişilerin görevlerini özümsemelerinin önemine değinen Şahin, şunları söyledi:

"Fakat iftiharla söyleyebilirim ki bizim belki afet planları yapılmasında, okunmasında ve onun özümsenmesinde birçok eksiğimiz, rehavet noktalarımız var ama bir kriz olduğunda, bir kaos olduğunda en çabuk hareket eden, en çabuk teşkilatlanan ve en fazla inisiyatif kullanabilen bir milletiz."