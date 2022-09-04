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Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bu hafta yapılacak

04.09.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bu hafta yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hak sahiplerine ağustos ayı ödemelerinin bu hafta yapılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı hak sahiplerini içerir ödeme listelerinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının değerlendirmeleri ışığında, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden otomatik gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden ödeme listesinin hazırlanmasına esas teşkil eden verilerin, hak sahipliğinin belirleneceği ay için güncel olmasını ve ödeme dosyası kontrollerinin sağlıklı olarak gerçekleştirilmesini teminen ay sonunun beklenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı ağustos ayı hak sahiplerini belirlemek için ödeme listesi oluşturma işlemlerine başlanmış olup, eylül ayının ilk haftası içinde ödemeler gerçekleştirilecektir.

Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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