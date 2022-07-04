Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 9'uncu gününde 12 madalya aldı

ORAN (AA) - Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, 96 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu.

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 9'uncu günü tamamlandı.

Organizasyonda dün 4 altın, 2 gümüş ve 6 bronz toplam 12 madalya kazanan Türkiye, 9'uncu günün sonunda, 41 altın, 23 gümüş, 32 bronz toplam 96 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini sürdürdü.

Sıralamada İtalya 2'nci sıradaki yerini korurken, Fransa, ev sahibi Cezayir'i geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

- Gün gün madalya sayısı

Türkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle:

İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.

Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.

Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.

Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.

Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz.

Sekizinci gün: 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz.

Dokuzuncu gün: 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz.



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