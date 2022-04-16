- Türkiye Arena Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde iki Türkiye rekoru kırıldı

EDİRNE (AA) - Yüzücüler Nusrat Allahverdi ile Tuncer Berk Ertürk, Türkiye Arena Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'inde rekor kırdılar.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin dördüncü gününde müsabakalar devam ediyor.

Yüzücü Allahverdi, 50 metre kurbağalama kategorisinde rekorunu geliştirdi. Eski rekoru 29.28 olan Allahverdi, müsabakalarda 29.25 derecesi elde ederek 15-16 Yaş Türkiye rekorunu yeniledi.

Ertürk de 200 metre kelebek kategorisinde 2.02.50 derecesiyle 15-16 Yaş Türkiye rekoru kırdı.

Seçmeler yarın sona erecek.



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