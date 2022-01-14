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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan Bülent Bıçakçı için taziye mesajı

14.01.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan Bülent Bıçakçı için taziye mesajı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, eski Atıcılık Milli Takımı Antrenörü Bülent Bıçakçı için taziye mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Milli takım antrenörlerimizden Bülent Bıçakçı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Atıcılık camiası adına merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Değerli hocamızın cenazesi, bugün Sakarya Serdivan Sapak Camisinden cuma namazına müteakip Emirdağ Mezarlığı'na defnedilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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