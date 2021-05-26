Türkiye-Azerbaycan maçına doğru

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) ellerinden geleni yaparak tüm ülkeyi mutlu etmek istediklerini söyledi. Şenol Güneş, yarın Azerbaycan ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde milli takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısına, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ile katıldı. Güneş, Antalya kampının ortalarına geldiklerini belirterek, "Mevcut oyuncularımızı biliyorsunuz, Avrupa Şampiyonası için katkı yapan, sakatlık ya da tercih sebebiyle olmayanlar olabilir. Şampiyonada kadro 23'tü 26'ya çıkarıldı. Zorunluluk halinde değişiklik yapma hakkımız var. Ayın 1'inde kadroyu 26'ya indireceğiz. Ayın 10'una kadar sıkıntı olursa rapor halinde değişiklik hakkı verilecek. Kadrodan çıkan oyuncuyu tekrar çağırmamız gerekiyor. Bana da ters geldi ama yapacak bir şey yok. Dorukhan, Mahmut, İrfan sakat gelmişti. Ozan Kabak'ın ufak bir sorunu var çok önemli değil, yarın ya da cuma günü hepsi takıma katılacak. Sıkıntı olursa ayın 1'ine kadar değiştirme şansımız olacak. Bir mevkide boşluk olursa yine dışarıdan alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Dört oyuncuyu kadrodan çıkaracakları için üzgün olduğunu aktaran Şenol Güneş, şöyle konuştu: "Çağırılmayanlara biz de üzülüyoruz ama hırsları ve tepkileri milli takımın sevildiğini sahiplenildiği gösteriyor, bundan mutluyum ama bu değişkenlikler olacaktır. Bu kamp olmaz diğer kamplar olur. Gelen arkadaşların coşkusunu görüyorum, çok mutluyum. Rekabeti kendileri yapıyorlar, birbirlerine takılıyorlar. Akşam idman yapıyoruz ama gün içinde de özel çalışıyorlar. Kendilerini göstermek için çok heyecanlılar. Bu kampta dışarıda kalacak oyuncu olsa da bizde olumlu bir hava bırakır. Kadromuz 30 kişi 26'sı belli olacak ama herkes tek kişi gibi düşünüyor. Sizin de yaptığınız röportajlara baktım, burada olanlar aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyor. Güzel bir ambiyansımız var, bu birlikteliğimizin takımı ve ülkeyi sevindirdiğini düşünüyorum. Bize umut besliyorlar biz de bu umudu mutluluğa çevirmek için daha çok çalışacağız. Kim olursa olsun Türkiye'nin başarısını istiyoruz. Bu ülke bizim, bunu birlikte yapacağız. Telefon açıp erik, kayısı göndereyim diyen var. Beklenti var onu da biliyorum, 30 kişiyi tek yürek olarak görüyorum. Azerbaycan ile tek millet iki devletiz onlara da hoş geldin diyoruz."

Azerbaycan ile hazırlık maçı için geçen sene anlaşıldığını hatırlatan deneyimli teknik adam, ikinci hazırlık maçını Gine ile oynayacaklarını belirtti. Azerbaycan karşılaşmasıyla ilgili konuşan Şenol Güneş, "Yarınki maç dostluk maçı, ben de çok yakın tanımıyorum. Takımdaki oyuncuların çoğu Azerbaycan'da oynuyor, onları da yakından tanımak istiyoruz. Bu yakınlığın futbol ilişkimize kakı yapacağını düşünüyorum. Savunma yapan takımlar zorluk çıkarırlar. Azerbaycan da 10 aydan beri yeni hocasıyla maçlar yapıyor. Zor kaybeden, savunmayı iyi yapan, iyi paslaşan bir takım. Çok kolay bir maç olmayacaktır, biz de biliyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapıp, maçı kazanmak istiyoruz. Ülkenin bizden beklediği futbolla hayaller birleşsin dedik. Buradaki ambiyans, milli takımın kabul görmesi bizi mutlu ediyor. Oyuncuların başarısı da bizi mutlu ediyor. Bunların olumlu yansımasını bekliyoruz. Futbol her zaman kazanılan maçlarla olmuyor. Kaybetmemek için el ele vereceğiz. Bize düşen sahadaki görevimizi iyi yapmak. Halkımızın bizi sahiplendiğini görüyorum buna da çok seviniyorum." değerlendirmesinde bulundu.