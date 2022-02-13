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Türkiye, Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14 madalya ile ikinci oldu

13.02.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14 madalya ile ikinci oldu

Türkiye, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 5'i altın 14 madalya ile ikinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 ülkeden yaklaşık 250 atletin katılımıyla yapılan şampiyonada Türkiye, 14 madalyayla Romanya'nın ardından ikinci sırayı aldı.

Ay-yıldızlı takımın 5 altın madalyasını 400 metrede İsmail Nezir ve Nevin İnce, gülle atmada Pınar Akyol, 800 metrede Mevlüt Kılıç ve 3000 metrede Taner Tunçtan elde etti.

Şampiyonada 1500 metre erkeklerde İsmail Taşyürek, yüksek atlamada Atilla Göktuğ Taşdelen, 60 metre engellide Yaren Yıldırım ve 4×400 metre kadınlar milli takım gümüş madalya elde etti.

Sırıkla atlamada Erdem Tilki ile Sude Elif Serdar, 60 metrede Simay Özçiftçi, 400 metrede Edanur Tulum ve 800 metrede Sudenaz Kazanççı da bronz madalya kazandı.

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