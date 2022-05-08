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Türkiye, Basel'de "23 Nisan Festivali"ni hedef alan saldırıyı kınadı

08.05.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Basel'de "23 Nisan Festivali"ni hedef alan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne yönelik terör örgütü PKK yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğindeki bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmalarının, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz."

Çok sayıda terör örgütü yandaşı, Basel'deki etkinliğe katılan Türk vatandaşlarına sözlü hakaret etti. Saldırganlar daha sonra kutlama alanını koruma altına alan demir bariyerleri vatandaşların üzerine attı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

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