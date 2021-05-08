İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon, tek maç dışında tamamlandı.

Ligin 30. haftasında oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

BUDO Gemlik-Sigortam.net: 77-82

Mamak Belediyespor-Semt77 Yalovaspor: 85-89

Global Connect Travel Düzce-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 73-102

Nadir Gold İstanbul Basket-Akhisar Belediye Basketbol: 74-87

Finalspor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 75-79

Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 85-76

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor: 84-76

Ankara Anadolu Basket-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 74-94

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in şampiyon olarak ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldiği ligin normal sezonu, 29. haftada ertelenen Manisa Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek ve play-off eşleşmeleri belirlenecek. Karşılaşma, 12 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00'te Manisa'daki Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak.



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