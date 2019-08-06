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Türkiye Basketbol Milli Takımları'nın yeni ana sponsoru Total oldu

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 06.08.2019 14:42 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Milli Takımları'nın yeni ana sponsoru Total oldu. Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’ında mücadele edecek olan 12 Dev Adam’ın sloganı ise ‘Enerjisi Güzel Takım’ olarak belirlendi. Öte yandan Yıldırım Demirören, imza töreninde, Basketbol Süper Ligi’nin isim hakkını da almak istediklerinin müjdesini verdi.

Türkiye Basketbol Milli Takımları'nın yeni ana sponsoru Total oldu

Türkiye Basketbol Milli Takımları'nın yeni ana sponsoru Total oldu. TBF ile Demirören Holding arasında yapılan sponsorluğun süresi ise 3 yıl olarak açıklandı.

İstanbul’da düzenlenen imza törenine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in yanı sıra spor ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.

Törende konuşmasına Yunanistan’da düzenlenen şampiyonada Avrupa 2.'si olan U18 Basketbol Milli Takımı'nı tebrik ederek başlayan Hidayet Türkoğlu, “Yunanistan’da final oynayan, ve göğsümüzü kabartan, haksız kararlar sonucu gümüş kazanan takımımız ve teknik kadrolarına teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin başarıları bize umut veriyor. Milli formanın kutsallığının bilincinde olmaları Türk sporu adına son derece sevindirici. Gençlerimizin bu Avrupa 2.’liği A Milli Takımımıza da güç katacak, genç ve güçlü bir jenerasyon geldiğinin mutluluğunu hissedecektir. Son üç yıldır federasyon olarak verdiğimiz kararların meyvelerini almaya başlıyoruz. Türkiye basketbol ailesi olarak güçlü ve başarılı bir aileyiz. Birbirimize inancımızdan bu başarı kaynaklanıyor. Ortak hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Basketbol ailemizin yeni üyesi Total, gücümüze güç katacak. Demirören ailesine, rahmeti Erdoğan Demirören başta olmak üzere ağabeyim Yıldırım Demirören’in Türk sporuna çeşitli katkıları olmuştur. Bugün de burada basketbolu seçmeleri bizi mutlu etmiştir. Bu yeni sponsorluk 3 yıl sürecek. Eylül’de Çin’de gerçekleşecek Dünya Kupası öncesinde bu enerji büyük heyecan katacak. Hazırlık maçlarımıza başladık Fransa galibiyetiyle. Çin’de gurur duyacağımız bir takım olarak sahaya çıkmayı ve bizi gururlandıracak başarılar almalarını temenni ediyorum. Takıma ve teknik ekibe güvenimiz tamdır. Milli takımıza bu yolda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

DEMİRÖREN'DEN BASKETBOL SÜPER LİGİ MÜJDESİ
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin isim hakkı konusunda da görüşmeler yaptıklarını müjdeleyen Demirören ise, “Bugün bizim için güzel ve özel bir gün. Yüzde yüz milli sermayeyle yatırım yapan bir şirket olarak basketbol takımına ana sponsor oluyoruz. Bu bizim için çok önemli bir anlaşma. 2011-2012’de Beşiktaş basketbol takımına da sponsor olmuştuk. O dönem Beşiktaş üç kupayı da müzesine götürmüştü. Bugün yine başarı için yola çıkıyoruz ve bu kez milli takımlarımızla yolumuza yürümeyi hedefliyoruz. 3 yıl sürecek bu sözleşme ile Milli Takımların ana sponsoru olacağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sporda önemli çalışmalar yapıyoruz. Sporcu yetiştirme ve sporcuları destekleme konusunda Türkiye başarılı işlere imza atıyor. Sporda ülkemiz büyük başarıları hedef koydu. Biz de buna destek vermek için buradayız. Bundan sonra ülkemizin spordaki hedeflerine ulaşması için tüm desteklerimizi vermeye devam edeceğiz” dedi.

Basketbol Süper Ligi'nin isim hakkını da istediklerini belirten Demirören, “Değerli başkanımızdan bir istediğimiz var. Toplantı öncesinde de konuştuk. Basketbol liginin isim hakkını da misli.com olarak istiyoruz. Aramızda ufak bir iki detay kaldı. Akşam üstü ararsanız onu da çözeriz” açıklamasını yaptı.


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