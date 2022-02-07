Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışması, Gaziantep'te yapıldı

Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışması, Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3-6 Şubat'ta Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona 26 ilden 53 kulüp, 142 sporcu katıldı.

Organizasyonun düzenlendiği kente gelen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, sporcuların heyecanına ortak oldu.

Sonuçların ilerleyen günlerde belli olacağı belirtildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz