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Türkiye Biatlon Şampiyonası ilk kez düzenlenecek

26.01.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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Türkiye Biatlon Şampiyonası ilk kez düzenlenecek

Türkiye Kayak Federasyonu, ilk kez Türkiye Biatlon Şampiyonası'nın düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı faaliyet programında yer alan şampiyona, Erzurum'daki Kandilli Kayak Merkezi'nde 2-4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Biatlonun ülkemizde gelişimi ve uluslararası tanınırlığı açısından ilk kez yapılacak bu şampiyona oldukça önemli. Mart ayında düzenlemeyi planladığımız kupa ile de her geçen gün biatlona ilginin artmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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