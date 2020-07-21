YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Türkiye birincisi Erdemli Ceylin gururlandırdı

Türkiye birincisi Erdemli Ceylin gururlandırdı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.07.2020 16:51 | Son Güncelleme

Haziran ayında gerçekleşen LGS’de Gaziantep Erdem Koleji öğrencisi Irmak Ceylin Sürücü, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincisi olarak Gazianteplileri gururlandırdı.Haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve bir milyon beş yüz bin öğrencinin eğitim hayatını daha iyi bir lisede devam ettirmek için ter döktüğü 2020 LGS’de Gaziantep’i gururlandıran bir sonuç yaşandı.

Türkiye birincisi Erdemli Ceylin gururlandırdı

Haziran ayında gerçekleşen LGS’de Gaziantep Erdem Koleji öğrencisi Irmak Ceylin Sürücü, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincisi olarak Gazianteplileri gururlandırdı.
Haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve bir milyon beş yüz bin öğrencinin eğitim hayatını daha iyi bir lisede devam ettirmek için ter döktüğü 2020 LGS’de Gaziantep’i gururlandıran bir sonuç yaşandı. Tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Gaziantep Erdem Koleji öğrencisi Irmak Ceylin Sürücü, Türkiye birincisi oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından Türkiye birinciliği belli olan Irmak Ceylin Sürücü’ye siyasi ve eğitim dünyasından çok sayıda tebrik mesajları iletildi. Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziantep Şahinbey Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Erdem Koleji öğrencisi Türkiye Birincisi Irmak Ceylin Sürücü’yü evinde ziyaret ederek başarılarının devamını diledi. Düzenli ve azimli çalışmanın, başarının anahtarı olduğunu ve bu azmin meyvesini Türkiye birinciliği ile aldıklarını ifade eden Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, Türkiye birincisi olan Irmak Ceylin’le gurur duyduklarını belirterek bu başarıda emeklerini esirgemeyen öğretmen ve velilere teşekkürlerini iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Kayıp Pınar’ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Kayıp Pınar’ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

MER Koleji yeni dönem kıyafetleri tanıttı

MER Koleji yeni dönem kıyafetleri tanıttı

Erciyes’teki gece fotoğrafları büyük ilgi gördü

Erciyes’teki gece fotoğrafları büyük ilgi gördü

Kaş’ta kontrolden çıkan araç duvara çarptı

Kaş’ta kontrolden çıkan araç duvara çarptı

Araç içinde sohbet ederken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 3 yaralı

Araç içinde sohbet ederken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep Namaz Vakitleri 21 Temmuz Salı

İmsak
03:41
Sabah
05:20
Öğle
12:42
İkindi
16:32
Akşam
19:54
Yatsı
21:26

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Salı

Araban Eczanesi
Sehitkamil
Çağan Eczanesi
Sehitkamil
Ege Eczanesi
Sehitkamil
Emir Alp Eczanesi
Sehitkamil
Yeşilova Eczanesi
Sehitkamil
Zer Eczanesi
Sehitkamil
Badem Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Mevsimlik tarım işçilerine seyyar konteyner

Mevsimlik tarım işçilerine seyyar konteyner

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Cinayetin Zanlıları Gözaltına Alındı

Cinayetin Zanlıları Gözaltına Alındı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.