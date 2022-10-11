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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in annesi vefat etti

11.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in annesi vefat etti

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in annesi Adalet Gözgeç hayatını kaybetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Erzurum'da hayatını kaybeden Adalet Gözgeç'in cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Erzurum Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, başta başkanımız Eyüp Gözgeç olmak üzere ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

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