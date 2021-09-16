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Türkiye Boks Şampiyonası, 18 Eylül'de Zonguldak'ta başlayacak

16.09.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Boks Şampiyonası, 18 Eylül'de Zonguldak'ta başlayacak

Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 18-24 Eylül'de Zonguldak'ta düzenlenecek.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik toplantısı yarın yapılacak şampiyona, bu yıl Türk boksunun efsane isimlerinden Nuri Eroğlu adına gerçekleştirilecek.

Şampiyona, 18 Eylül Cumartesi günü açılış seremonisi ve elemelerle başlayacak. Elemeler, çeyrek finaller ve yarı finallerle devam edecek organizasyonda boksörler, 24 Eylül Cuma günü madalya için ringe çıkacak.

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