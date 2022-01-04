Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası 3-6 Şubat tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kata müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak yapılacak.

Milli takım aday kadro seçme müsabakalarının da düzenleneceği salona seyirci alınmayacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz