Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, Adana'da başladı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Lütfullah Aksungur Kapalı Spor Salonu'ndaki şampiyonaya, 45 ilden 700 sporcu katılıyor.

Dünya Büyükler Karate Şampiyonası öncesi milli takım seçmeleri de yapılacak. Seçmelerde sporcular, teknik kurul tarafından belirlenecek.

Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Şan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şu an 700 sporcu katılımı var. Veteranlarda da 200 sporcu var. Yarın kadınlar, cumartesi günü de erkekler büyükler şampiyonası yapılacak. Pazar günü ilk 4'e giren sporcular arasında milli takım seçmesi yapılacak. Seçilen milli sporcular, kasım ayının ikinci haftasında Dubai'de yapılacak Dünya Büyükler Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler."

Organizasyon 26 Eylül Pazar günü sona erecek.

