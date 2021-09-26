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Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası sona erdi

26.09.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası sona erdi

Adana'da düzenlenen Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası sona erdi.

Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 45 ilden 700 sporcu, dereceye girmek ve milli takıma seçilebilmek için ter döktü.

Şampiyonada, ilk 4'e girenler arasından milli takıma seçilecek sporcular, 16-21 Kasım tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek Dünya Büyükler Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonada kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

Erkek Kata: 1. Ali Sofuoğlu 2. Enes Özdemir 3. Emre Vefa Göktaş 4. Kutluhan Duran

Kadın Kata: 1. Damla Su Türemen 2. Menekşe Vardar 3. Dilara Bozan 4. Elif Tuğçe Özyanca

Kadınlar

50 kilo: 1. Rabia Elik 2. Sevil Baş 3. Bilge Solak 4. Serap Özçelik Arapoğlu

55 kilo: 1. Umay Uygur 2. Esra Karabağ 3. Buse Nemli 4. Zümra Rezzan İm

61 kilo: 1. Merve Çoban 2. Çağla Eser 3. Neşe Kıymet Diker 4. Ayşe Erkuş

68 kilo: 1. Sümeyye Teke 2. Zeynep Beyza Coşkun 3. Gizem Öztürk 4. Eda Eltemur

+68 kilo: 1. Fatma Uyğur 2. Gülçin Akyıldız 3. Rabia Şentürk. 4. Meltem Hocaoğlu Akyol

Erkekler

60 kilo: 1. Eray Şamdan 2. Berkay Bayhan 3. Burak Özdemir 4. Talha İnanç

67 kilo: 1. Ömer Abdurrahim Özer 2. Hakan Çelik 3. Ekrem Altuner Yılmaz 4. Muhammet Batuhan Arslan

75 kilo: 1. Eren Akkurt 2. Enes Bulut 3. Murat Öz

84 kilo: 1. Samed Gök 2. Halit Muhammet Tamyüksel 3. Oğuz Furkan Kaçar 4. Batuhan Gürsoy

+84 kilo 1. Furkan Kayalı 2. Fatih Şen 3. Alparslan Yamanoğlu 4. Alperen Doğan

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